Следите за новостями

Цифра дня

Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Криптогигант Kraken выходит на рынок цифровых активов Казахстана

    Международная криптоплатформа получила предварительное одобрение от комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг.

    28 октября 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась встреча премьер-министра РК Олжаса Бектенова с со-генеральным директором международной криптоплатформы Kraken Дэвидом Рипли. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития рынка цифровых активов, внедрение современных финансовых технологий, совершенствование регуляторных подходов, а также возможности применения международного опыта в цифровой экономике Казахстана. По итогам встречи Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Kraken подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие рынка цифровых активов и внедрение блокчейн-технологий в Казахстане.

    Криптогигант Kraken выходит на рынок цифровых активов Казахстана

    Еще одним значимым событием стало получение Kraken предварительного одобрения (In-Principle Approval) от комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA). Это одобрение является одним из ключевых этапов процедуры лицензирования и создает предпосылки для начала деятельности компании в регулируемой юрисдикции МФЦА после выполнения установленных требований.

    Получение предварительного одобрения подтверждает заинтересованность одной из крупнейших международных криптоплатформ в выходе на казахстанский рынок и открывает новые возможности для дальнейшего развития индустрии цифровых активов в стране.

    Подписанный меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам совершенствования регулирования цифровых активов, развития рынка цифровых финансов, интеграции традиционной банковской инфраструктуры с рынком цифровых активов, внедрения блокчейн-технологий, а также реализации образовательных инициатив и повышения финансовой грамотности населения.

    Особое внимание уделяется взаимодействию с МФЦА в целях укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба и создания благоприятных условий для привлечения ведущих международных участников индустрии цифровых активов.

    Олжас Бектенов

    «Выход на казахстанский рынок таких крупных международных игроков, как Kraken, является важным шагом в развитии отечественной индустрии цифровых активов. Наша задача — сформировать прозрачную, конкурентоспособную и безопасную среду, в которой международные компании смогут внедрять передовые технологические решения, а граждане и бизнес получат доступ к современным финансовым сервисам.

    Подписание меморандума с Kraken открывает дополнительные возможности для обмена международным опытом, развития блокчейн-технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба», — отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Гиззат Байтурсынов.

    «Казахстан демонстрирует значительный потенциал для развития индустрии цифровых активов и формирует благоприятные условия для международных участников рынка. Получение предварительного одобрения AFSA является важным этапом на пути к выходу Payward (головная компания Kraken), на казахстанский рынок.

    Мы высоко ценим конструктивный диалог с государственными органами и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в развитии безопасной, прозрачной и инновационной экосистемы цифровых активов», — отметил со-генеральный директор Payward (Kraken) Дэвид Рипли.

    Дэвид Рипли

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан продолжит работу по формированию благоприятной регуляторной и технологической среды для развития индустрии цифровых активов, привлечению международных участников рынка и расширению практического применения блокчейн-технологий в экономике страны.

    Kraken — одна из крупнейших международных криптоплатформ, основанная в 2011 году в США. Компания предоставляет услуги по покупке, продаже, хранению и торговле цифровыми активами для розничных и институциональных клиентов. Kraken управляется группой компаний Payward и работает на рынках Северной Америки, Европы и других регионов. Платформа поддерживает широкий перечень цифровых активов и фиатных валют, а также предоставляет профессиональные торговые и институциональные сервисы.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.