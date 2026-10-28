Реализация Нацпроекта МЭКС: Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса

Министерству национальной экономики поручено установить ежедневный контроль за ходом реализации проектов.

Под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева состоялось заседание Проектного офиса по реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Участники рассмотрели ход обновления инфраструктуры, вопросы принятия мер для ускорения работ по отдельным регионам и подготовка проектов на 2027 год.

По данным Министерства национальной экономики, в девяти регионах завершены работы на 22 объектах. По 145 проектам ведутся строительные работы и закупка оборудования. Одновременно идет подготовка к следующему строительному сезону — по 180 проектам уже заключены договоры.

«Общий пул проектов и инвестиций в коммунальную инфраструктуру сейчас впечатляет. Такого не было за всю историю нашей независимости. Необходимо все эти инвестиции своевременно осваивать и показывать конкретные результаты», — отметил Канат Бозумбаев.

В ходе заседания подчеркнута важность повышения эффективности межведомственного взаимодействия на местах для ускорения темпов реализации Нацпроекта. Отдельное внимание обращено на необходимость более тесной работы акиматов, коммунальных предприятий и территориальных департаментов Комитета по регулированию естественных монополий.

В Туркестанской области из 13 заявленных проектов договоры заключены по 11, строительство начато по пяти. В Актюбинской области из 17 проектов договоры подписаны по восьми, работы ведутся по четырем. При этом износ тепловых сетей региона составляет 55%, электрических — 76%. В Жамбылской области начаты строительные работы на пяти объектах из 20.

Канат Бозумбаев поручил обеспечить своевременное исполнение всех решений Проектного офиса: трем регионам поручено до 20 ноября завершить заключение договоров по проектам текущего года.

Вице-премьер подчеркнул, что эффективность Нацпроекта должна оцениваться по конкретным результатам — протяженности обновленных сетей, снижению их износа и аварийности. Министерству национальной экономики поручено установить ежедневный контроль за ходом реализации проектов.

Отдельное внимание уделено подготовке к строительному сезону 2027 года. Акиматам поручено до 1 декабря завершить конкурсные процедуры, а до конца года обеспечить заключение договоров и решение вопросов финансирования.

Также рассмотрены вопросы поддержки отечественных производителей, цифровизации коммунальной сферы и модернизации очистных сооружений. В рамках Нацпроекта уже заключено 54 договора на поставку казахстанской продукции на сумму свыше 3,5 млрд тенге.

По итогам заседания Канат Бозумбаев поручил усилить координацию между ответственными организациями, обеспечить соблюдение установленных сроков и повысить эффективность реализации Нацпроекта в регионах.