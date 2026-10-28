Казахстан и Турция развивают сотрудничество в сфере цифровизации сельского хозяйства

Делегация МСХ РК изучила опыт Турции в области цифровизации аграрного сектора, испытаний сельскохозяйственной техники и внедрения научных разработок в производство.

Представители министерства посетили профильные учреждения и промышленные предприятия в Анкаре и Конье, где ознакомились с турецкими подходами к технологическому развитию агропромышленного комплекса. В Анкаре члены делегации изучили цифровые инструменты, применяемые в сельском хозяйстве. Представители Министерства сельского и лесного хозяйства Турции презентовали информационные системы ведомства и рассказали о ключевых направлениях цифровой трансформации отрасли.

В Конье основное внимание было уделено научным исследованиям и внедрению современных агротехнологий. В Научно-исследовательском институте почвоведения, водных ресурсов и борьбы с опустыниванием были изучены подходы к организации исследований и практическому применению их результатов в сельскохозяйственном производстве.

Также делегация ознакомилась с производственными процессами на предприятиях по выпуску сельскохозяйственной техники и промышленных двигателей. Казахстанской стороне представили особенности организации производства и опыт турецких компаний в сфере машиностроения.

Развитие взаимодействия по данным направлениям способствует обмену профессиональными знаниями, внедрению современных технологий и укреплению казахстанско-турецкого сотрудничества в сфере сельского хозяйства.