Недвижимость юрлиц: с 25 октября КГД будет ежедневно получать сведения.

Приказ опубликован 14 октября 2026 года и вводится в действие с 25 октября 2026 года.

Совместным приказом министра и заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития внесены изменения и дополнение в Правила взаимодействия органа государственных доходов и Государственной корпорации «Правительство для граждан», осуществляющей учет и регистрацию земельных участков и недвижимого имущества, по представлению сведений об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, и о налогоплательщиках, имеющих такие объекты, передает Uchet.kz.

Совместный приказ опубликован 14 октября 2026 года и вводится в действие с 25 октября 2026 года. Норма о передаче сведений по имуществу юридических лиц, их структурных подразделений и крестьянских хозяйств распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» должна будет ежедневно в онлайн-режиме представлять сведения в органы государственных доходов посредством цифровой системы Smart Data Finance. Перечень включает 10 видов сведений.

— По имуществу физических лиц (квартиры).

— По имуществу физических лиц (частные дома).

— По имуществу физических лиц (дачные строения).

— По имуществу физических лиц (гаражи, парковки, кладовки в многоквартирном жилом доме, используемые в личных целях).

— По земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства.

— По земельным участкам, предоставленным для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства.

— По прочим земельным участкам физических лиц.

— По земельным участкам юридических лиц и их структурных подразделений.

— По земельным участкам крестьянских (фермерских) хозяйств.

— По имуществу юридических лиц, структурных подразделений и крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением.

Последняя позиция добавлена в Правила впервые. До внесения изменений перечень состоял из девяти видов сведений.

Для передачи этих сведений утверждена новая форма административных данных с индексом 1-ИЮЛСПКХ. Госкорпорация должна будет заполнять ее в электронном виде и представлять в Комитет государственных доходов (КГД) ежедневно.

В форме должны отражаться адрес объекта недвижимости, код по классификатору административно-территориальных объектов (КАТО), вид и целевое назначение объекта, общая площадь в квадратных метрах и кадастровый номер.

Также в форме будут указываться наименование, дата и номер правоустанавливающего документа, дата регистрации права на недвижимое имущество, наименование и бизнес-идентификационный номер (БИН) владельца. Отдельная графа предусмотрена для стоимости приобретения имущества по договору купли-продажи в теңге при наличии такого договора. Заключительные графы содержат вид собственности (индивидуальная, общая совместная или общая долевая) и долю в имуществе при общей долевой собственности.

Приказом в новой редакции изложены четыре формы сведений по имуществу физических лиц. Они охватывают квартиры (индекс 1-ИФЛ), частные дома (1-ИФЛЧД), дачные строения (1-ИФЛДС), а также гаражи, парковки и кладовки в многоквартирных жилых домах, используемые в личных целях (1-ИФЛГПК).

По каждому объекту Госкорпорация должна будет указывать адрес, кадастровый номер, дату регистрации права на недвижимое имущество, фамилию, имя, отчество и индивидуальный идентификационный номер (ИИН) собственника. В формах также будут отражаться оценочная стоимость имущества для целей налогообложения в теңге, вид права собственности и доля в имуществе при общей долевой собственности. Для квартир и частных домов дополнительно должна указываться общая площадь.