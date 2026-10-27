Казахстан вошел в топ-35 крупнейших рынков e-commerce в мире

С учетом глубокого проникновения цифровизации и интернетизации всех сфер жизни в Казахстане рынок электронной торговли в стране ожидаемо занимает заметное место не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

По данным ECDB (E-Commerce Database), в 2025 году выручка от онлайн-продаж в РК оценивалась в 8,7 млрд долл. США. С таким показателем Казахстан занял 35-е место среди 127 стран и рынков, представленных в открытых данных рейтинга. РК лидирует по Центральной Азии и уступает только России в масштабах СНГ (включая бывших участников содружества), передает Finprom.kz.

Еще более показателен объем электронной торговли в расчете на душу населения: около 418 долл. США в год. Для наглядности: это в 4,4 раза больше, чем в Индии, которая благодаря огромному внутреннему рынку входит в топовую пятерку в мире по совокупной выручке от онлайн-продаж.

Доля онлайн-продаж на розничном рынке Казахстана, по данным ECDB, составляет 10%–15%. В этом диапазоне находятся 24 из 125 экономик, для которых ECDB приводит соответствующий показатель. Выше располагаются только 11 экономик: две с долей в 25%–30%, две — с удельным весом онлайн-продаж в 20%–25% и семь — с долей в 15%–20%. Таким образом, по уровню проникновения электронной торговли Казахстан условно делит 12-е место еще с 23 экономиками, в числе которых Япония, Франция, Канада, Австралия, Испания и ряд других развитых стран.

Данные казахстанской статистики подтверждают показатели международных профильных экспертов и раскрывают ключевые тенденции функционирования этого сегмента в РК. Интересный момент: на внутреннем рынке Казахстана ключевым каналом развития электронной торговли являются маркетплейсы. Так, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2025-м объем розничной электронной торговли товарами достиг 3,77 трлн тг, против 3,16 трлн тг годом ранее и 1,96 трлн тг в 2022-м. За три года показатель увеличился почти вдвое, а доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли выросла с 12,5% до 14,3%.

Из 3,77 трлн тг розничной e-commerce в 2025 году через маркетплейсы было реализовано товаров на 3,24 трлн тг, что составило 86% всего объема. На собственные интернет-ресурсы предприятий пришлось 531,3 млрд тг, или 14%.

Преобладание маркетплейсов видно и по структуре участников рынка. В 2025 году их использовали 83,1% предприятий, занимающихся электронной коммерцией. Через собственные интернет-ресурсы работали 27,2%таких компаний, причем 10,3% совмещали оба канала. Если исключить это пересечение, 72,8% предприятий работали только через маркетплейсы, 16,9% — только через собственные интернет-ресурсы, а 10,3% использовали оба канала.

Для бизнеса маркетплейсы становятся готовым каналом выхода в онлайн: на одной площадке уже объединены продавцы, покупатели, платежные инструменты и сопутствующая инфраструктура. Особенно важную роль эти факторы играют для микро-, малого и среднего бизнеса.

Официальная казахстанская статистика подтверждает ключевую роль маркетплейсов для e-commerce в секторе услуг: тренды и показатели здесь практически аналогичны ситуации в сегменте товаров. Так, в 2025 году объем онлайн-продаж услуг в РК составил 2,48 трлн тг. Через маркетплейсы было реализовано услуг на 2,03 трлн тг (или 81,8% от всего объема), через собственные интернет-ресурсы — на 451,8 млрд тг (или 18,2%).

Таким образом, сегодня в Казахстане через маркетплейсы проходит 86% электронной торговли товарами и 81,8% электронной реализации услуг. Планомерное развитие маркетплейсов расширяет для бизнеса цифровые каналы продаж и одновременно увеличивает доступный потребителям онлайн-ассортимент.

Этот процесс укладывается и в государственный курс на цифровизацию экономики. Так, президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что цифровые банки и финтех-компании уже сформировали экосистемы, объединяющие финансы, торговлю и государственные сервисы, а за последние пять лет рынок электронной коммерции вырос почти в 8 раз, и это только начало. В числе задач дальнейшей цифровизации глава государства назвал повышение производительности, развитие бизнеса и встраивание Казахстана в глобальную цифровую экономику будущего.