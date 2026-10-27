Дроны помогают выявлять стихийные свалки и нарушения благоустройства в ВКО

Использование беспилотников позволяет охватывать труднодоступные участки и эффективнее контролировать состояние территорий.

В рамках проекта «Таза Қазақстан» в Восточно-Казахстанской области дроны помогают выявлять стихийные свалки и нарушения правил благоустройства. Полицейские совместно с местными исполнительными органами обследуют территории с воздуха, чтобы оперативно обнаруживать незаконные скопления мусора и устанавливать причастных лиц.

С начала года в регионе зарегистрировано 8 117 административных правонарушений в сфере благоустройства, выявлено 203 несанкционированные свалки. Из них 185 уже ликвидированы. Также в адрес местных исполнительных органов и юридических лиц внесено 11 представлений.

Использование беспилотников позволяет охватывать труднодоступные участки и эффективнее контролировать состояние территорий. Работа по выявлению нарушений и привлечению виновных к ответственности продолжается. Полиция призывает жителей и предпринимателей соблюдать правила благоустройства, утилизировать отходы в установленных местах и беречь чистоту региона.