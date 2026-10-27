В Алатау дан старт строительству первого небоскреба Iconic Complex

Проект стоимостью свыше 800 миллионов долларов объединит офисы, жилые пространства и отель.

В городе Алатау состоялась церемония закладки первого камня в основание многофункционального комплекса Iconic Complex, который станет первым небоскребом города. В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев. Новый комплекс станет одним из ключевых объектов формирующегося делового центра Алатау. Проект с объемом инвестиций более $800 млн предусматривает строительство двух башен высотой 272 и 78 метров. Здесь разместятся офисные, жилые, гостиничные, торговые и общественные пространства.

Канат Бозумбаев отметил, что развитие Алатау находится на постоянном контроле Президента Касым-Жомарта Токаева. По инициативе Главы государства в городе поэтапно вводится специальный правовой режим, направленный на создание благоприятных условий для инвесторов и формирование современной системы управления.

Реализация принимаемых мер сопровождается ростом инвестиционной активности. За девять месяцев 2026 года объем инвестиций в основной капитал Алатау увеличился в 1,6 раза и достиг 70,3 млрд теңге. В целом инвестиционный портфель города включает 67 проектов на общую сумму порядка $6,9 млрд с потенциалом создания около 55 тыс. рабочих мест.

Для обеспечения реализации инвестиционных проектов параллельно развивается городская инфраструктура. В настоящее время ведется работа по 28 проектам, на которые из резерва выделено 35,3 млрд тенге. В частности, проводится реконструкция подстанции «Көкпа-1», строятся объекты водоснабжения и ремонтируются автомобильные дороги. Это позволит создать необходимые условия для запуска новых предприятий и дальнейшего строительства.

Особое внимание вице-премьер уделил вопросам качества и безопасности строительства Iconic Complex. Он подчеркнул необходимость соблюдения установленных сроков, требований сейсмической безопасности и энергоэффективности, а также привлечения казахстанских компаний и специалистов. В рамках специального правового режима также внедрен механизм независимой технической экспертизы проектной документации с привлечением международных экспертов. Это позволит применять передовой опыт при оценке сложных строительных проектов.

«Мы рассчитываем, что Iconic Complex задаст новый стандарт качества проектирования и строительства и внесет вклад в развитие Алатау как современного города. Проект должен быть реализован в установленные сроки с соблюдением высоких требований к качеству и безопасности», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Генеральным подрядчиком Iconic Complex выступает China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), архитектурную концепцию разработало американское бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Завершение строительства комплекса запланировано на конец 2029 года.