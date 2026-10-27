В Курултае обсудили развитие цифровой экосистемы «е-АПК»

Учитывая, что реализация проекта рассчитана до 2028 года, депутаты подчеркнули необходимость детально проработать этапы внедрения, сроки запуска сервисов и ожидаемые результаты.

На заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Курултая Министерство сельского хозяйства представило единую цифровую экосистему «е-АПК». Депутаты обсудили возможности платформы и вопросы цифровизации аграрного сектора. В мероприятии приняли участие депутаты комитетов по цифровизации, инновациям и науке, экономической политике, промышленности и энергетике Курултая, представители министерств сельского хозяйства, искусственного интеллекта и цифрового развития.

В рамках заседания председатель Комитета Серик Егизбаев подчеркнул, что цифровизация сельского хозяйства имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. По его словам, современные технологии должны помогать точнее планировать производство, оценивать потребности внутреннего рынка и своевременно выявлять возможные риски. Для этого необходима скоординированная работа государственных органов, разработчиков и представителей аграрной отрасли.

Член Комитета Замира Кузиева отметила, что эффективность цифровизации необходимо оценивать по конкретным результатам: повышению урожайности, экономии водных ресурсов, снижению затрат и увеличению доходности хозяйств. Кроме того, важно предусмотреть инструменты для оценки эффективности государственной поддержки и анализа соответствующей статистики.

«Для нас принципиально важно, чтобы „е-АПК“ была в первую очередь удобной и полезной для фермеров. Сельхозпроизводитель должен понимать, какие возможности предоставляет система, как получить необходимую услугу, подать заявку и отследить ее рассмотрение», — подчеркнула Замира Кузиева.

С презентацией выступил вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин. Согласно представленным материалам, развитие Digital Agro Platform предусматривает создание единого отраслевого хранилища данных, объединяющего сведения о государственной поддержке, животноводстве, растениеводстве, земельных ресурсах, рыбном хозяйстве и смарт-фермах. Одним из ключевых элементов платформы станет цифровой профиль фермера, который обеспечит доступ к необходимой информации и услугам, в том числе с мобильных устройств.

В ходе обсуждения депутаты задали вопросы о практических механизмах внедрения системы и ее применении в повседневной работе сельхозпроизводителей. В частности, они подняли вопрос о возможности интеграции данных личных подсобных хозяйств. Отдельное внимание было уделено контролю качества и безопасности химических веществ, ввозимых из-за рубежа, достаточности финансирования цифровизации аграрной отрасли, а также возможным изменениям в правилах субсидирования. Учитывая, что реализация проекта рассчитана до 2028 года, депутаты подчеркнули необходимость детально проработать этапы внедрения, сроки запуска сервисов и ожидаемые результаты.

По итогам обсуждения депутаты представили ряд предложений по развитию «е-АПК». Председатель комитета поручил организовать дополнительную встречу для контроля за их реализацией.