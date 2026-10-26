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    Мост между студентами и корпорациями: как проходит Centras Leadership Challenge 2026

    Бизнесу нужны молодые, проактивные и неравнодушные специалисты, способные мыслить за рамками стандартных корпоративных инструкций - bменно таких людей объединил Centras Leadership Challenge.

    26 октября 2026 10:07, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    В Казахстане стартовал новый сезон образовательной программы Centras Leadership Challenge. Более тридцати команд из топовых университетов взялись за решение реальных бизнес-задач. На кону – солидный денежный приз и шанс начать карьеру в крупнейших компаниях страны.

    Рынок труда требует новых подходов к построению карьеры. Бизнесу нужны changemakers – молодые, проактивные и неравнодушные специалисты, способные мыслить за рамками стандартных корпоративных инструкций. Именно таких людей объединил Centras Leadership Challenge.

    В программе, организованной экспертной площадкой Kazakhstan Growth Forum, приняли участие более тридцати команд из ведущих вузов страны – Nazarbayev University, KIMEP University, МУИТ, КБТУ, SDU University, MNU, UIB, КазАТИУ и Energo University. Прямо сейчас более сотни молодых специалистов ломают голову над решением задач реального бизнеса.

    Главный вызов

    В этом году участникам предложили нестандартный бизнес-кейс – «Фабрика 2030: умная, зеленая, человечная». Студенты выступают в роли стратегических консультантов, которым предстоит за три года превратить условное производство в фабрику нового поколения.

    В первой половине дня конкурсанты посещают лекции от топовых экспертов, а во второй – работают над собственными решениями в сопровождении менторов. Челлендж состоит из двух этапов: в финал проходят только те, кто смог доказать эффективность своего подхода.

    Студентам не нужно обладать глубокими инженерными знаниями. От них требуется совсем другое – логика, умение работать с данными и способность видеть картину целиком. Каждая из команд сфокусирована на одном из четырех направлений:

    - ИИ и данные: поиск точек, где технологии снизят брак, простои или энергопотребление.
    - Цифровизация процессов: перевод рутинной отчетности, заявок и смен в цифровой формат.
    - ESG и устойчивость: измеримое сокращение углеродного следа и расхода ресурсов.
    - Человек на умной фабрике: адаптация ролей и подготовка персонала к работе с ИИ.

    Решение должно быть реализуемо в течение трех лет и приносить измеримый результат как минимум по двум осям: «экономика + ESG» или «экономика + люди». Итоговая оценка зависит от инновационности идеи, логики и точности расчетов.

    Новые возможности

    На пути к победе студентов сопровождает сильный пул менторов – C-level руководители, топ-менеджеры и эксперты по инновациям. Так молодые специалисты учатся мыслить масштабами реального рынка, а представители бизнеса находят перспективные кадры для своих команд.

    Как подчеркнула HR-директор Группы компаний «Сентрас» Наталья Альгейер, сегодня выигрывает не тот, кто забирает таланты с рынка, а тот, кто их взращивает.

    «Мы даем участникам знания, которые не получить в университете – лекции ведут действующие топ-менеджеры, сфокусированные не на теории, а на практике, – отмечает HRD Наталья Альгейер. – За эти две недели студенты погружаются в корпоративную реальность с жесткими дедлайнами, реальными задачами и командной ответственностью. Те, кто справится и покажет лучший результат, – это и есть наши будущие лидеры».

    В числе менторов Centras Leadership Challenge 2026:

    - CEO Halal Quality Нуридин Калиев
    - CEO Centras Securities Талгат Камаров
    - CFO Lotte Rakhat Марат Нургазиев
    - Управляющий директор Centras Group Ержан Рамазанов
    - CIO Centras Group Кайрат Базарбеков
    - Commercial Director AITAS KZ Артем Батурин
    - Советник Председателя Правления Centras Life Евгений Гохерман
    - PhD-c, MBA, IPMA, эксперт по инновациям, CEO & Co-founder @ICAE Жадыра Киизбаева
    - COO Popeyes Марсель Бамматов
    - Agile-коуч Заира Карбозова
    - CTO Centras Group Арлан Нуржанов
    - Co-CEO People Consulting Арман Шокпаров
    - Советник председателя правления Centras Life Вячеслав Поцелуйко
    - Заместитель председателя правления Otbasy Bank Ринат Талтусов

    Так Kazakhstan Growth Forum строит бесшовный мост между академической средой и реальным сектором экономики. Организаторы проекта убеждены: изменения начинаются с осознанности, усиливаются правильной средой и реализуются через поддержку.

    Кто получит миллион?

    Финалисты Centras Leadership Challenge представят свои решения 4 ноября, на главной сцене XIV Kazakhstan HR Forum. Там же состоится торжественное награждение победителей. Номинанты получат уникальную возможность заявить о себе перед топ-менеджерами и HR-директорами крупнейших казахстанских компаний.

    Команды, чьи идеи окажутся самыми жизнеспособными, разделят солидный призовой фонд:

    - 1 место – 1 000 000 тенге
    - 2 место – 500 000 тенге
    - 3 место – 200 000 тенге

    Centras Leadership Challenge 2026 наглядно демонстрирует: казахстанский бизнес не просто ждет появления новых талантов, но и активно инвестирует в формирование поколения, которое будет определять будущее страны.

    Больше информации о Centras Leadership Challenge здесь.

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