Мост между студентами и корпорациями: как проходит Centras Leadership Challenge 2026

Бизнесу нужны молодые, проактивные и неравнодушные специалисты, способные мыслить за рамками стандартных корпоративных инструкций - bменно таких людей объединил Centras Leadership Challenge.

В Казахстане стартовал новый сезон образовательной программы Centras Leadership Challenge. Более тридцати команд из топовых университетов взялись за решение реальных бизнес-задач. На кону – солидный денежный приз и шанс начать карьеру в крупнейших компаниях страны.

Рынок труда требует новых подходов к построению карьеры. Бизнесу нужны changemakers – молодые, проактивные и неравнодушные специалисты, способные мыслить за рамками стандартных корпоративных инструкций. Именно таких людей объединил Centras Leadership Challenge.

В программе, организованной экспертной площадкой Kazakhstan Growth Forum, приняли участие более тридцати команд из ведущих вузов страны – Nazarbayev University, KIMEP University, МУИТ, КБТУ, SDU University, MNU, UIB, КазАТИУ и Energo University. Прямо сейчас более сотни молодых специалистов ломают голову над решением задач реального бизнеса.

Главный вызов

В этом году участникам предложили нестандартный бизнес-кейс – «Фабрика 2030: умная, зеленая, человечная». Студенты выступают в роли стратегических консультантов, которым предстоит за три года превратить условное производство в фабрику нового поколения.

В первой половине дня конкурсанты посещают лекции от топовых экспертов, а во второй – работают над собственными решениями в сопровождении менторов. Челлендж состоит из двух этапов: в финал проходят только те, кто смог доказать эффективность своего подхода.

Студентам не нужно обладать глубокими инженерными знаниями. От них требуется совсем другое – логика, умение работать с данными и способность видеть картину целиком. Каждая из команд сфокусирована на одном из четырех направлений:

- ИИ и данные: поиск точек, где технологии снизят брак, простои или энергопотребление.

- Цифровизация процессов: перевод рутинной отчетности, заявок и смен в цифровой формат.

- ESG и устойчивость: измеримое сокращение углеродного следа и расхода ресурсов.

- Человек на умной фабрике: адаптация ролей и подготовка персонала к работе с ИИ.

Решение должно быть реализуемо в течение трех лет и приносить измеримый результат как минимум по двум осям: «экономика + ESG» или «экономика + люди». Итоговая оценка зависит от инновационности идеи, логики и точности расчетов.

Новые возможности

На пути к победе студентов сопровождает сильный пул менторов – C-level руководители, топ-менеджеры и эксперты по инновациям. Так молодые специалисты учатся мыслить масштабами реального рынка, а представители бизнеса находят перспективные кадры для своих команд.

Как подчеркнула HR-директор Группы компаний «Сентрас» Наталья Альгейер, сегодня выигрывает не тот, кто забирает таланты с рынка, а тот, кто их взращивает.

«Мы даем участникам знания, которые не получить в университете – лекции ведут действующие топ-менеджеры, сфокусированные не на теории, а на практике, – отмечает HRD Наталья Альгейер. – За эти две недели студенты погружаются в корпоративную реальность с жесткими дедлайнами, реальными задачами и командной ответственностью. Те, кто справится и покажет лучший результат, – это и есть наши будущие лидеры».

В числе менторов Centras Leadership Challenge 2026:

- CEO Halal Quality Нуридин Калиев

- CEO Centras Securities Талгат Камаров

- CFO Lotte Rakhat Марат Нургазиев

- Управляющий директор Centras Group Ержан Рамазанов

- CIO Centras Group Кайрат Базарбеков

- Commercial Director AITAS KZ Артем Батурин

- Советник Председателя Правления Centras Life Евгений Гохерман

- PhD-c, MBA, IPMA, эксперт по инновациям, CEO & Co-founder @ICAE Жадыра Киизбаева

- COO Popeyes Марсель Бамматов

- Agile-коуч Заира Карбозова

- CTO Centras Group Арлан Нуржанов

- Co-CEO People Consulting Арман Шокпаров

- Советник председателя правления Centras Life Вячеслав Поцелуйко

- Заместитель председателя правления Otbasy Bank Ринат Талтусов

Так Kazakhstan Growth Forum строит бесшовный мост между академической средой и реальным сектором экономики. Организаторы проекта убеждены: изменения начинаются с осознанности, усиливаются правильной средой и реализуются через поддержку.

Кто получит миллион?

Финалисты Centras Leadership Challenge представят свои решения 4 ноября, на главной сцене XIV Kazakhstan HR Forum. Там же состоится торжественное награждение победителей. Номинанты получат уникальную возможность заявить о себе перед топ-менеджерами и HR-директорами крупнейших казахстанских компаний.

Команды, чьи идеи окажутся самыми жизнеспособными, разделят солидный призовой фонд:

- 1 место – 1 000 000 тенге

- 2 место – 500 000 тенге

- 3 место – 200 000 тенге

Centras Leadership Challenge 2026 наглядно демонстрирует: казахстанский бизнес не просто ждет появления новых талантов, но и активно инвестирует в формирование поколения, которое будет определять будущее страны.

Больше информации о Centras Leadership Challenge здесь.