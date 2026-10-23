Связанная с экс-главой Нацбанка компания построит ветровую электростанцию за $730 млн

Соответствующее инвестиционное соглашение компания подписала с Министерством энергетики РК.

Компания Turan Wind Energy, среди совладельцев которой ранее числился экс-председатель Национального банка Казахстана Ораз Жандосов, построит ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт в Костанайской области. Стоимость проекта с системой накопления энергии составит $730 млн. Как сообщили в правительстве, соглашение заключили в рамках IX Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2026), который прошел в Шымкенте с участием премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Курсив.

Всего на площадке форума подписали 22 документа на общую сумму $4,8 млрд. Таким образом, на проект Turan Wind Energy приходится около 15% заявленной суммы соглашений.

Ранее «Курсив» писал, что в апреле 2025 года Turan Wind Energy выиграла аукцион на строительство ветровой электростанции мощностью 1 тыс. МВт в северной зоне Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Торги состоялись 15 апреля на площадке Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности (KOREM). В них участвовали четыре компании, которые подали в общей сложности 20 ценовых предложений на проекты суммарной мощностью 4 ГВт.

Стартовая цена составляла 22,68 тенге за кВт/ч без НДС. Победителем стала Turan Wind Energy, предложившая минимальный тариф – 18,72 тенге за кВт/ч.

Это был первый аукцион KOREM по отбору проектов ветровых электростанций мощностью 1 ГВт. Ранее проекты ВИЭ такого масштаба в Казахстане запускали в рамках двусторонних межправительственных соглашений, предусматривавших тарифы в долларах США.

По данным eGov на апрель 2025 года, совладельцами зарегистрированной в Алматы Turan Wind Energy являлись бывший глава Нацбанка Ораз Жандосов, Sadu EcoPower бизнесмена Ерлана Кожасбая и сингапурская Universal International Engineering Holdings Pte. Ltd. Однако актуальную структуру собственности компании на октябрь 2026 года установить не удалось. eGov не предоставляет соответствующие сведения, а на Депозитарии финансовой отчетности (ДФО) и Казахстанской фондовой бирже (KASE) информации об участниках ТОО нет.

В начале марта стало известно, что Turan Wind Energy подала заявку на получение кредита в Банк развития Казахстана («дочка» нацхолдинга «Байтерек») на строительство ВЭС в Костанайской области. Бенефициарами займа указывались Нан И, Нан Хаорен, Нан Гунфей, Ораз Жандосов и Ерлан Кожасбай. В настоящее время заявка до сих пор опубликована на сайте БРК в разделе «Проекты на рассмотрении» на этапе банковской экспертизы. Поэтому неизвестно, сохранил ли Жандосов свою долю в Turan Wind Energy к моменту подписания нового инвестиционного соглашения.

Ораз Жандосов возглавлял Национальный банк Казахстана в 1996-1998 годах. В октябре 2025 года Forbes Kazakhstan включил его в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов страны, отведя ему 43-е место. На тот момент издание называло Жандосова совладельцем Turan Wind Energy, консалтинговой компании «Ракурс Консалтинг Груп» и Eneverse KunKuat, работающей в сфере солнечной энергетики.

Согласно актуальным данным Adata, сейчас Жандосов числится учредителем пяти организаций: общественного фонда «Алтынбека Сарсенбайулы», «Ракурс Консалтинг Груп», ТОО «Улар Сактау», частной компании Balama Holding Ltd. и ТОО «Балама Инвест». Turan Wind Energy в этом перечне отсутствует.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.