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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Казахстан планирует запустить беспилотную доставку грузов в Китай

    Соответствующий меморандум Минтранс РК подписал с китайской China Transinfo Group.

    23 октября 2026 19:02, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

    В рамках международного транспортного форума NEW SILK WAY в Астане Министерство транспорта РК и China Transinfo Group подписали меморандум о взаимопонимании в сфере беспилотного транспорта и цифровизации транспортной отрасли. Документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в области внедрения беспилотных технологий и цифровых решений в транспортной сфере, передает Курсив.

    В Минтрансе добавили, что в этом году Казахстан и Россия реализовали пилотный проезд беспилотных грузовых автомобилей по маршруту Астана — Москва. Следующим шагом может стать запуск аналогичного проекта совместно с Китаем на отдельных участках международных транспортных коридоров.

    Напомним, в мае 2026 года министерства транспорта Казахстана и России совместно с ПАО «КамАЗ» успешно запустили беспилотные грузовики по маршруту Астана — Москва.

    Грузовые автомобили одновременно пересекли казахстанско-российскую границу через пункт пропуска «Жаңа жол» и продолжили движение к пунктам назначения в беспилотном режиме.

    Впервые в мировой практике грузовики преодолели маршрут длиной около трех тысяч километров без водителя. Благодаря применению новых технологий время в пути сократилось более чем в два раза — маршрут был пройден всего за двое суток.

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