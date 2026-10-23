Казахстан планирует запустить беспилотную доставку грузов в Китай

Соответствующий меморандум Минтранс РК подписал с китайской China Transinfo Group.

В рамках международного транспортного форума NEW SILK WAY в Астане Министерство транспорта РК и China Transinfo Group подписали меморандум о взаимопонимании в сфере беспилотного транспорта и цифровизации транспортной отрасли. Документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в области внедрения беспилотных технологий и цифровых решений в транспортной сфере, передает Курсив.

В Минтрансе добавили, что в этом году Казахстан и Россия реализовали пилотный проезд беспилотных грузовых автомобилей по маршруту Астана — Москва. Следующим шагом может стать запуск аналогичного проекта совместно с Китаем на отдельных участках международных транспортных коридоров.

Напомним, в мае 2026 года министерства транспорта Казахстана и России совместно с ПАО «КамАЗ» успешно запустили беспилотные грузовики по маршруту Астана — Москва.

Грузовые автомобили одновременно пересекли казахстанско-российскую границу через пункт пропуска «Жаңа жол» и продолжили движение к пунктам назначения в беспилотном режиме.

Впервые в мировой практике грузовики преодолели маршрут длиной около трех тысяч километров без водителя. Благодаря применению новых технологий время в пути сократилось более чем в два раза — маршрут был пройден всего за двое суток.