Свыше тысячи работников грузовых перевозок освоили инструменты ИИ

Программа реализована по поручению председателя правления АО «Самрук-Қазына» для развития цифровых компетенций сотрудников группы компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы».

1 080 работников административно-управленческого персонала и филиалов ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» завершили обучение современным цифровым инструментам и разработке цифровых решений с помощью искусственного интеллекта. Программа реализована по поручению председателя правления АО «Самрук-Қазына» для развития цифровых компетенций сотрудников группы компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы». Занятия проводили внутренние тренеры компании.

Участники освоили практическое применение искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач, обработки информации и создания цифровых инструментов с учетом потребностей подразделений.

Освоение инструментов искусственного интеллекта позволит сотрудникам оптимизировать рабочие процессы, сократить время на выполнение типовых задач и повысить производительность труда.