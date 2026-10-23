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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Свыше тысячи работников грузовых перевозок освоили инструменты ИИ

    Программа реализована по поручению председателя правления АО «Самрук-Қазына» для развития цифровых компетенций сотрудников группы компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    23 октября 2026 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    1 080 работников административно-управленческого персонала и филиалов ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» завершили обучение современным цифровым инструментам и разработке цифровых решений с помощью искусственного интеллекта. Программа реализована по поручению председателя правления АО «Самрук-Қазына» для развития цифровых компетенций сотрудников группы компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы». Занятия проводили внутренние тренеры компании.

    Участники освоили практическое применение искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач, обработки информации и создания цифровых инструментов с учетом потребностей подразделений.

    Освоение инструментов искусственного интеллекта позволит сотрудникам оптимизировать рабочие процессы, сократить время на выполнение типовых задач и повысить производительность труда.

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