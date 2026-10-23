На IX Kazakhstan Global Investment Roundtable в Шымкенте подписаны документы на $4,8 млрд

Шымкент принял инвесторов со всего мира, в фокусе — дата-центры, возобновляемая энергетика, умные дороги и масштабная цифровая трансформация.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в IX Kazakhstan Global Investment Roundtable (Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям). В этом году мероприятие проходит в городе Шымкенте, что свидетельствует о динамичном развитии мегаполиса, расположенного на пересечении ключевых торговых потоков Евразии и международного транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай.

Перед началом пленарной сессии Олжас Бектенов ознакомился с рядом проектов, реализуемых совместно с иностранными партнерами в обрабатывающей промышленности, АПК, энергетике и др. Среди них: строительство ветроэлектростанции Masdar в Жамбылской области, объекты ВИЭ China Energy в Карагандинской и Туркестанской областях, завод безалкогольных напитков Carlsberg Group в Алматинской области и проекты Alatau City. Отдельное внимание уделено размещенным в Шымкенте проектам по строительству тепличного комплекса Alsera и завода QazAlPack.

На площадке KGIR-2026 собрались свыше 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран, нацеленных на выстраивание конструктивного диалога.

Открывая работу пленарной сессии на тему «От стабильности к росту: новый инвестиционный цикл Казахстана», Премьер-министр проинформировал бизнес-сообщество о широких инвестиционных возможностях, созданных и активно развивающихся по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Мы уделяем особое внимание налаживанию прямого диалога с международным бизнес-сообществом. В прошлом году ВВП страны превысил $300 млрд при росте на 6,5%. За годы независимости Казахстан привлек почти полтриллиона долларов прямых иностранных инвестиций. Только за последние 5 лет привлечено более $100 млрд. Убежден, у Казахстана есть все основания для уверенного движения вперед. Принципиальное значение для нас имеет качественное обновление экономики за счет внедрения передовых технологий, создания новых производств и глубокой переработки сырья. Эти стратегические приоритеты заложены в обновленной Концепции инвестиционной политики до 2030 года. Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций», — подчеркнул Олжас Бектенов и пригласил инвесторов принять активное участие в реализации таких амбициозных проектов как «Долина ЦОДов» в Экибастузе и строительство высокотехнологичного города Alatau City, а также иных инициатив, открывающих новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества.

Среди приоритетных для реализации инвестиционных проектов направлений названы обрабатывающая и химическая промышленность, производство продуктов питания и транспортное машиностроение, АПК и агропереработка, цифровизация и развитие IT-инфраструктуры, строительство высокотехнологичных городов.

В Казахстане для инвесторов созданы максимально благоприятные условия: в едином центре Kazakhstan Investment House предусматривается более 100 видов экспортной и промышленной поддержки, внедряется специальный визовый режим Altyn visa, имеется возможность применения норм английского права на базе Международного финансового центра «Астана», работают механизмы защиты прав инвесторов на уровне генеральной прокуратуры, сопровождение инвестпроектов осуществляется Советом при правительстве. Инвестиционная привлекательность также подтверждается международными рейтингами. Ведущие агентства сохраняют за страной инвестиционный уровень. S& P впервые за десятилетие повысило суверенный рейтинг Казахстана до «BBB» со стабильным прогнозом. В Global Investment Risk and Resilience Index страна поднялась на 17 позиций, заняв 53-е место.

Руководитель правительства подчеркнул, что ведущие зарубежные компании продолжают выбирать Казахстан для своих новых проектов. Об этом свидетельствуют успешно реализуемые инициативы. К примеру, Stadler Rail наладила выпуск пассажирских вагонов нового поколения в Астане, Carlsberg Group уже открыла современное производство напитков, PepsiCo готовит к запуску завод по выпуску снековой продукции, Mars создает производство кормов для домашних животных, а Air Liquide развивает водородную промышленность.

В ходе пленарной сессии также выступили аким г. Шымкента Габит Сыздыкбеков, президент и главный исполнительный директор The Boeing Company Келли Ортберг, президент Исламского банка развития, председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, главный исполнительный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль-Рамахи, президент Sarens Kazakhstan Лудо Антон Саренс, главный исполнительный директор Lasselsberger Group Йозеф Ласселсбергер.

На полях KGIR-2026 в Шымкенте подписано 22 документа на сумму $4,8 млрд.

В их числе Соглашения об инвестициях:

— по строительству ветровой электростанции мощностью 1 000 МВт с системой накопления энергии в Костанайской области на $730 млн (между Министерством энергетики РК и ТОО «Turan Wind Energy»);

— по созданию интеллектуальной системы контроля на автомобильных дорогах Казахстана (ИСКАД) на $249,6 млн (между Министерством транспорта РК и ТОО «Freedom Lab»);

— по строительству завода по выпуску стеклотары в г. Ақтөбе на $150 млн (между Министерством промышленности и строительства РК и компанией Aktobe Steklo).

Меморандумы:

— по реализации проекта строительства сети из 20 региональных инклюзивных школ на $1 млрд (между Министерством просвещения РК и ТОО «DSKZ & KAMC»);

— по строительству многофункционального терминала в рамках первого этапа развития порта Құрық на $1 млрд (между АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» и Guoyou Materials Group Co., Ltd.);

— по реализации инвестиционного проекта «Международный медицинский город Казахстана» на $650 млн (между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Shoval Kazakhstan Ltd);

— по строительству дата-центра мощностью 250 МВт на территории Долины ЦОДов на $500 млн (между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и компанией Amsa Digital);

— по созданию мясного кластера на $111,1 млн (между акиматом Туркестанской области и ТОО «Nurym Group»);

— по строительству и эксплуатации кампуса университета с общежитием в Астане по британской модели образования на $40,8 млн (между Министерством науки и высшего образования РК и Coventry University Kazakhstan);

— по строительству завода по производству полипропиленовых мешков и биг-бэгов на $8,8 млн (между акиматом Кызылординской области и компанией Apex Packaging) и др.

Также подписано рамочное соглашение по строительству завода по производству ПЭТ-преформ и переработке пластика на $74,3 млн (между акиматом Шымкента и ТОО «KOKSAN»).

За вклад в реализацию социально-экономических и индустриальных проектов наградами отмечены генеральные директора ТОО «СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» Вели Динчел, Aksa Energy — Наджи Агбал, ТОО «Kazakhstan Hydrogen Peroxide» — Сунь Пэнчэн, ТОО «KamLitKZ» — Алексей Котов, ТОО «Saran Machinery» — Станислав Ли; председатель правления ТОО «Fabe Agro» — Ахмед Будан, Emirates Kazakhstan Education Investment Group — Руслан Жумагулов; президент Carlsberg Central Asia и глава региона Центральная Азия — Вячеслав Мальцев; региональный директор SABIS — Рами Малак; руководитель международного образовательного учреждения Ardingly Astana — Даррен Джонс; председатель совета директоров группы компаний TEXOL — Шота Абхазава; основатель и генеральный директор Network School — Баладжи Шринивасан.