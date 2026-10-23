Космос, сыры и зеленая энергетика: о чем договорились инвесторы и правительство в Шымкенте

Олжас Бектенов обсудил с иностранными инвесторами вопросы реализации совместных проектов.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на полях IX Kazakhstan Global Investment Roundtable в Шымкенте провел ряд двусторонних встреч с руководителями международных компаний Aksa Energy, Carlsberg Kazakhstan, Solico Group и CONTEC.

В ходе встреч рассмотрены совместные действующие и перспективные инвестиционные проекты в энергетике, агропромышленном комплексе, пищевой промышленности и космической отрасли. Обсуждены возможности расширения сотрудничества, развития перерабатывающих производств и внедрения новых технологий в соответствии с задачами, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Внимание уделено увеличению доли казахстанского содержания.

С генеральным директором и председателем исполнительного комитета компании Aksa Energy Наджи Агбалом обсуждены результаты сотрудничества и перспективы реализации новых энергетических проектов в Казахстане. В частности, отмечен успешный запуск парогазовой установки в Кызылорде стоимостью 215 млрд тенге. Станция электрической мощностью 240 МВт и тепловой мощностью 277 Гкал/ч введена в коммерческую эксплуатацию в июне текущего года и обеспечивает растущие потребности региона в электроэнергии и тепле. Рассмотрены дальнейшие инвестиционные планы компании в Казахстане.

В ходе встречи с генеральным директором Carlsberg Kazakhstan Вячеславом Мальцевым обсуждены вопросы развития пищевой промышленности, локализации производства и расширения экспорта. Carlsberg Kazakhstan стала официальным дистрибьютором продукции PepsiCo в Казахстане. В рамках сотрудничества двух компаний 1 октября текущего года в Алматинской области запущен завод по производству безалкогольных напитков стоимостью $344 млн. Продукция предприятия предназначена как для внутреннего рынка, так и для экспортных поставок. Создано 230 постоянных рабочих мест. На сегодня доля казахстанского содержания в деятельности Carlsberg Kazakhstan составляет 71,5%. Внимание уделено расширению сотрудничества с отечественными поставщиками сырья и упаковочных материалов.

В рамках переговоров с генеральным директором и членом Совета директоров Solico Group в странах СНГ Алирезой Мохаммадом Рахими обсужден ход строительства завода по производству сыров в Алматинской области. Объем инвестиций в проект составляет порядка 45 млрд тенге, мощность предприятия достигнет 41 тыс. тонн продукции в год. Планируется создание около 450 постоянных рабочих мест. В настоящее время на площадке продолжаются строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Также рассмотрены перспективы запуска новых перерабатывающих производств в аграрных регионах Казахстана, что даст серьезный импульс расширению экспорта отечественной продукции.

На встрече с основателем и генеральным директором компании CONTEC Ли Сонхи обсудили перспективы расширения сотрудничества в космической отрасли. Рассмотрены возможности совместного производства спутников и их компонентов в Казахстане, развития наземной инфраструктуры и локализации отдельных производственных процессов. Отдельное внимание уделено внедрению технологий искусственного интеллекта для обработки спутниковых данных, а также взаимодействию в области подготовки отечественных специалистов и перспективам выхода совместной продукции на зарубежные рынки.

Казахстан заинтересован в привлечении новых инвестиций и реализации проектов по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Премьер-министр поручил профильным министерствам и ответственным организациям оказать необходимую поддержку инвестпроектам.