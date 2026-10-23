Erasmus+ в Казахстане: от академической мобильности к инновациям в высшем образовании

Встреча стала площадкой для обмена опытом и укрепления международных академических связей, открывающих новые возможности для инновационного развития высшего образования Казахстана.

В Astana IT University состоялась встреча выпускников Erasmus+ в Казахстане 2026 на тему «От мобильности к реальным результатам: инновации и искусственный интеллект в высшем образовании». Мероприятие объединило представителей государственных органов, дипломатического корпуса, европейских компаний, университетов и международных образовательных программ.

В мероприятии принял участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Среди участников также были представители дипломатических миссий государств — членов Европейского союза в Казахстане, европейских компаний, работающих в стране, выпускники программ академической мобильности и Erasmus Mundus Joint Masters, координаторы и участники проектов Erasmus+, сотрудники международных подразделений казахстанских вузов, исследователи, эксперты и другие заинтересованные стороны.

Основной целью мероприятия стало укрепление сообщества выпускников Erasmus+ в Казахстане, расширение профессиональных связей и демонстрация вклада программы в развитие специалистов и повышение потенциала университетов.

Одной из ключевых тем встречи стала цифровая трансформация высшего образования. Участники обсудили возможности применения искусственного интеллекта в обучении и научных исследованиях, а также принципы его ответственного и этичного внедрения. Обсуждение продолжило диалог, начатый на конференции в мае 2026 года.

Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества между выпускниками, университетами, государственными органами и международными партнерами, включая реализацию совместных проектов, развитие академической мобильности и обмен передовым опытом.

Программа также охватила вопросы вклада выпускников в развитие высшего образования и общества Казахстана, дальнейшего использования возможностей Erasmus+ и соответствия образовательных инициатив приоритетам Европейского союза, в том числе в сфере цифровизации и стратегии Global Gateway.

Встреча стала площадкой для обмена опытом и укрепления международных академических связей, открывающих новые возможности для инновационного развития высшего образования Казахстана.