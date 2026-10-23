Казахстан и Европейская экономическая палата обсудили цифровизацию экологической сферы

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с Комиссаром Европейской экономической палаты Нельсоном Фернандешем.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровизации природоохранной деятельности, внедрения технологий искусственного интеллекта и применения современных аналитических инструментов для решения экологических задач.

Особое внимание было уделено опыту португальской компании в сфере цифровизации и разработки инновационных технологических решений. Казахстанская сторона ознакомилась с представленными подходами и возможностями их практического применения в экологической сфере.

Алибек Куантыров отметил, что цифровая трансформация является одним из приоритетных направлений государственной политики Казахстана. В частности, Министерство последовательно внедряет цифровые решения в сферах лесного хозяйства, экологического мониторинга и предупреждения природных чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в Казахстане функционирует Республиканский центр оперативного управления, обеспечивающий мониторинг лесных пожаров, анализ рисков и координацию оперативного реагирования.

Отдельной темой обсуждения стали экологические вызовы Аральского моря. Министр предложил рассмотреть возможности применения современных цифровых технологий для повышения эффективности мероприятий по восстановлению экосистем Приаралья.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении экспертного диалога и проработке перспективных направлений практического сотрудничества в области цифровизации и охраны окружающей среды.