Kaspi Жұма пройдет 5-8 ноября: четыре дня скидок, бонусов и выгодной рассрочки

С 5 по 8 ноября 2026 года в Казахстане пройдет Kaspi Жұма — всенародный праздник выгодных покупок.

Четыре дня казахстанцев ждут скидки до 50%, повышенные Kaspi Бонусы и рассрочка до 24 месяцев. Сейчас самое время купить то, что давно планировали: обновить гардероб к зиме, приобрести зимние шины, бытовую технику, электронику, мебель и множество других товаров. А может быть отправиться в путешествие?

Совершать покупки можно в Магазине на Kaspi.kz, в магазинах и торговых центрах с Kaspi QR по всей стране. А с Kaspi Travel можно выбрать тур за рубеж или отдых в Казахстане.

К Kaspi Жұма готовятся и казахстанские предприниматели, производители и популярные мировые бренды. Для бизнеса это возможность представить свои товары миллионам покупателей, привлечь новых клиентов и увеличить продажи.

В акции примут участие популярные казахстанские и мировые бренды, магазины и торговые сети: Adidas, ADILI, EuroMebel, «Комфорт», «Мечта», Mon Amie, Pandora, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, COPA Store, L’Occitane, Intertop, «Белый ветер», Xiaomi, iSpase и многие другие.

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисе. В Турции Kaspi.kz владеет владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.