В Туркестане устранили «белые пятна» мобильной связи

На совещании по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры в Туркестанской области представители МИИЦР и операторов связи обсудили реализацию Национального проекта «Доступный интернет» и вопросы повышения качества связи в регионе.

Особое внимание в ходе встречи было уделено успехам областного центра. Город Туркестан стал первым городом в Казахстане, где полностью ликвидирована устаревшая технология ADSL (медные сети) и осуществлен полный переход на оптоволоконные линии связи — наиболее передовую и надежную технологию передачи данных в мире на сегодняшний день. Кроме того, Туркестан занял лидирующую позицию по стране, первым полностью закрыв все «белые пятна», выявленные в 2024 году.

На совещании также рассмотрели текущие показатели и планы по развитию сетей в населенных пунктах области, которых насчитывается 801 (7 городов и 794 села). На сегодняшний день магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) подведены к 408 сельским населенным пунктам. Ожидается, что к концу 2026 года их количество вырастет до 570, а к 2027 году достигнет 778 СНП.

Большое внимание уделили строительству инфраструктуры ВОЛС в рамках инвестиционного соглашения с АО «Казахтелеком». Проект предусматривает подключение 649 государственных и бюджетных организаций в 372 точках. Общая протяженность запланированных линий составляет 2 638,1 км, из которых на данный момент проложено уже 852,2 км (32%). Строительные работы охватывают 12 районов области. Высокоскоростной интернет подводится к школам (267), медицинским учреждениям и ФАПам (257), акиматам (80), а также к объектам полиции, пограничных, таможенных и аварийных служб.

В сегменте мобильной связи отметили постоянный рост покрытия 4G: сейчас стандарт доступен в 702 СНП, а к 2030 году охват планируют расширить до 772 СНП. Одновременно с этим происходит поэтапный вывод из эксплуатации устаревающего стандарта 3G: если сейчас он работает в 39 селах, то к 2028 году его использование будет полностью прекращено. Наряду с этим в регионе продолжается развертывание сети 5G, где уже установлено 138 базовых станций.

Отдельно рассматривались вопросы покрытия мобильной связью автомобильных дорог и приграничных территорий. В рамках соглашения с АО «Транстелеком» завершено обследование и определены координаты для установки 5 антенно-мачтовых сооружений вдоль ключевых трасс области, а сами работы запланированы на 2027 год. Кроме того, до 2027 года качественной связью и интернетом будут обеспечены 7 пограничных пунктов пропуска («Б. Конысбаева», «Атамекен», «Целинный», «Капланбек», «Сырдарья», «Казыгурт», «Жибек Жолы»), где работы начнутся после установки АМС и подведения электроснабжения.

На совещании также затронули вопрос обеспечения интернетом туристических зон. До 2028 года связь и высокоскоростной интернет появятся на 4 ключевых объектах: в Сауран, у святыни Укаша Ата, возле водопада Туттыбулак и в пещере Акмешит.

В завершение были подведены итоги системной работы по ликвидации «белых пятен», участков с отсутствием или низким качеством связи, в целом по региону. Из 95 ранее выявленных проблемных локаций в Туркестанской области на сегодняшний день уже устранено 77 (81%), а по оставшимся 18 объектам (19%) работы находятся в активной фазе.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.