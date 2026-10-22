КМГ, Kaspi и «Казатомпром» возглавили рейтинг самых дорогих компаний региона

В список вошло 20 компаний Казахстана и Узбекистана — от нефтегазового сектора и банков до цифровых сервисов.

«КазМунайГаз», Kaspi.kz и «Казатомпром» возглавили рейтинг 20 самых дорогих компаний Центральной Азии за октябрь 2026 года. Их стоимость оценивается в $48,44 млрд, $18,22 млрд и $16,4 млрд соответственно. В список вошло 13 компаний Казахстана и семь — из Узбекистана, передает Курсив.

Первое место в рейтинге занимает «КазМунайГаз» с оценкой $48,44 млрд. Следом расположились Kaspi.kz и «Казатомпром», а четвертую и пятую позиции получили Freedom Holding и Halyk Bank — $11,24 млрд и $9,03 млрд соответственно.

На шестой строчке находится Solidcore с показателем $5,72 млрд. Седьмое место занял Higgsfield, стоимость которого оценивается в $5,4 млрд.

В первую десятку также вошли казахстанские ForteBank и Банк ЦентрКредит с оценками $2,2 млрд и $1,93 млрд. Среди узбекских компаний в топ-10 представлена Uzum — $2,3 млрд.

Узбекистан в рейтинге представляют компании банковского сектора, телекоммуникаций, автомобилестроения и цифровых сервисов.

Лидером среди них стала Uzum, оцененная в $2,3 млрд. Далее следуют Ipoteka Bank с показателем $1,64 млрд, Uztelecom — $1,33 млрд и UzAuto Motors — $1,27 млрд.

В качестве источников данных инфографики указаны Казахстанская фондовая биржа KASE, Astana International Exchange (AIX), корпоративный информационный портал Узбекистана Openinfo, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также сами компании. Все оценки приведены в долларах США.

На официальном сайте KASE доступны сведения о капитализации фондового рынка и компаниях, чьи ценные бумаги включены в биржевой список. AIX, в свою очередь, сообщила о пересмотре состава Qazaq Index с 1 октября 2026 года. Ознакомиться с данными можно на сайтах обеих бирж.