КТЖ представило цифровую экосистему пассажирского поезда

«АО «Пассажирские перевозки» сегодня активно реализует проекты по цифровизации.

Национальный перевозчик реализовал масштабный проект по оснащению пассажирских поездов спутниковым интернетом Starlink. Цифровая инфраструктура охватывает более 1 500 вагонов на 51 маршрутах и обеспечит доступ к интернету и современным цифровым сервисам более 11 млн пассажиров ежегодно. Результаты проекта и планы развития цифровой экосистемы пассажирского поезда представили на вокзале «Нұрлы жол» в Астане. Во время презентации начальники поездов подключились к мероприятию в онлайн-режиме, находясь в пути, и продемонстрировали работу бортового Wi-Fi.

«АО „Пассажирские перевозки“ сегодня активно реализует проекты по цифровизации. Их результатом станет формирование полноценной цифровой экосистемы, объединяющей инфраструктуру связи, информационные системы и сервисы для пассажиров. Это позволит предоставлять широкий спектр услуг на всех этапах поездки, делая их доступнее и удобнее для людей», — отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

Для пассажиров предусмотрены бесплатный базовый доступ и платные пакеты интернета. Базовый пакет предназначен для текстовых сообщений в мессенджерах. Для фото, видео, голосовых сообщений и других интернет-сервисов будут предложены платные пакеты.

С подключением к Wi-Fi посетителей презентации знакомил робот-проводник Сапар. Он встречал пассажиров и рассказывал, как воспользоваться бортовой сетью.

Спутниковый интернет станет основой для доступа к новым сервисам в пути. Параллельно КТЖ разрабатывает Информационную систему «Национальная система пассажирских перевозок». По словам директора Дирекции цифровой трансформации филиала ТОО «BTS Digital» Мерея Ернурова, система объединит данные о пассажирах, поездах, билетах, маршрутах и услугах, упростит и оптимизирует работу пассажирских служб, а также будет способствовать повышению эффективности производственных, коммерческих и финансовых решений перевозчиков.

Доступ к сервисам пассажиры получат через разрабатываемое мобильное приложение SuperApp. В нём можно будет искать маршруты, проверять расписание, выбирать места и покупать билеты, а во время поездки — получать уведомления, пользоваться дополнительными услугами и обращаться за поддержкой.

Спутниковый интернет Starlink стал важным элементом инфраструктуры пассажирских поездов, обеспечивающей работу современных цифровых сервисов и технологических решений. Она объединяет бортовые сети Wi-Fi, межвагонные соединения и централизованное управление оборудованием. Технические решения адаптированы для разных типов составов.

«Наша задача — не просто подключить поезда к спутниковому интернету, а создать надежную и масштабируемую инфраструктуру, способную эффективно работать на маршрутах различной протяженности», — отметил представитель АО «Транстелеком» Игорь Погребицкий.

Цифровые решения позволят анализировать пассажиропоток, изучать спрос, оценивать качество обслуживания и оперативнее реагировать на обращения. Объединение данных поможет выявлять системные проблемы и принимать решения для улучшения пассажирского сервиса.