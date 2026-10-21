Биометрическую идентификацию пассажиров хотят внедрить в аэропорту Астаны

Новая технология сократит время ожидания и повысит безопасность.

В международном аэропорту Астаны планируют внедрить систему биометрической аутентификации пассажиров. По данным Министерства транспорта, проект направлен на модернизацию обслуживания и оптимизацию процедур перед вылетом. Использование биометрии позволит ускорить проверку пассажиров и сократить время, необходимое для прохождения предполетных этапов, передает Liter.kz.

Кроме того, внедрение технологии призвано повысить уровень безопасности и сделать пребывание в аэропорту более комфортным.

Проект соответствующего приказа вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 4 ноября 2026 года.