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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Биометрическую идентификацию пассажиров хотят внедрить в аэропорту Астаны

    Новая технология сократит время ожидания и повысит безопасность.

    21 октября 2026 13:40, Profit.kz
    Рубрики: Регионы

    В международном аэропорту Астаны планируют внедрить систему биометрической аутентификации пассажиров. По данным Министерства транспорта, проект направлен на модернизацию обслуживания и оптимизацию процедур перед вылетом. Использование биометрии позволит ускорить проверку пассажиров и сократить время, необходимое для прохождения предполетных этапов, передает Liter.kz.

    Кроме того, внедрение технологии призвано повысить уровень безопасности и сделать пребывание в аэропорту более комфортным.

    Проект соответствующего приказа вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 4 ноября 2026 года.

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