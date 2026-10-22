«КаздорНИИ» и China TransInfo Group будут развивать беспилотные технологии и цифровые решения

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет реализация пилотного проекта автономных грузовых перевозок по международному маршруту Китай — Казахстан.

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» и China TransInfo Group подписали соглашение о создании Совместного центра компетенций в сфере интеллектуального транспорта и беспилотных технологий. Центр создан для развития сотрудничества в области интеллектуальных транспортных систем, автономного вождения и цифровизации дорожной инфраструктуры. China TransInfo Group специализируется на интеллектуальных транспортных системах, цифровизации дорожной инфраструктуры, транспортной аналитике и технологиях автономного вождения. Он объединит технологические компетенции китайской стороны в сфере искусственного интеллекта и беспилотных технологий с научно-технической экспертизой «КаздорНИИ» в дорожных исследованиях, стандартизации и нормативном регулировании.

Ключевыми направлениями сотрудничества станет реализация пилотного проекта автономных грузовых перевозок по международному маршруту Китай — Казахстан. Кроме того, Центр предусматривает внедрение автоматизированного весогабаритного контроля транспортных средств, включая взвешивание в движении (WIM), создание испытательного полигона для автономного вождения и проработка Центра управления транспортными операциями с интеграцией отраслевых информационных систем и механизмов обмена данными.

В ходе встречи стороны также обсудили обмен экспертами, повышение квалификации специалистов, проведение совместных семинаров и организацию взаимных визитов. По итогам определены первоочередные мероприятия и дальнейшие шаги по реализации совместных проектов.

«Центр станет площадкой для научно-технической оценки передовых цифровых и беспилотных технологий и их адаптации к условиям Казахстана. Наша цель — обеспечить реализацию пилотных проектов и подготовить предложения по совершенствованию нормативно-технической базы дорожной отрасли», — отметил вице-президент «КаздорНИИ» Кенжебек Азатбеков.

Создание Центра направлено на развитие интеллектуальной транспортной инфраструктуры Казахстана, укрепление научно-технического потенциала страны и внедрение современных решений на международных транспортных коридорах.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.