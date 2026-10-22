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    Как технологии меняют сельское хозяйство Казахстана

    Спутники выявляют неиспользуемые земли, цифровые платформы упрощают получение господдержки, а искусственный интеллект помогает точнее планировать производство.

    22 октября 2026 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Агропромышленный комплекс Казахстана вступает в новый этап цифровой трансформации: данные становятся основой для управления земельными ресурсами, контроля производственных процессов и повышения эффективности отрасли.

    Для сектора, зависящего от погодных условий, состояния почв и доступности воды, своевременная и достоверная информация имеет особое значение. Она позволяет раньше выявлять риски, рациональнее распределять ресурсы и оценивать результаты государственной поддержки. Следующая задача — объединить отдельные цифровые решения в единую систему, которая принесет практическую пользу как государству, так и сельхозпроизводителям.

    Электронный формат — больше возможностей для фермеров

    Одно из наиболее заметных направлений цифровизации — перевод государственных услуг в электронный формат. По словам вице-министра сельского хозяйства Таласбека Канафина 75 из 80 услуг ведомства, или 94%, предоставляются онлайн.

    Через платформу Gosagro.kz оформляется господдержка по 20 направлениям. Зарегистрированно около 200 тысяч пользователей. Переход на платформу позволил аграриям сэкономить уже более 1 млрд тенге.

    Электронные очереди, листы ожидания и автоматизированная проверка сведений повышают прозрачность процедур. Однако цифровой формат сам по себе не гарантирует полного устранения бюрократии. Если фермеру приходится повторно предоставлять документы, которые уже имеются в государственных базах, административная нагрузка сохраняется.

    Поэтому следующий этап — интеграция информационных систем и автоматический обмен данными. Это позволит сократить количество формальностей, ускорить обработку заявок и сделать предоставление господдержки более обоснованным. В результате у аграриев останется больше времени на производство, а у государства появятся дополнительные возможности для оценки эффективности выделяемых средств.

    Спутники помогают контролировать использование земель

    Земельные ресурсы — один из ключевых активов сельского хозяйства. Цифровой мониторинг позволяет совершенствовать контроль за их использованием и быстрее выявлять участки, требующие внимания.

    Посредством системы JerInSpectr за 2026 год в рамках дистанционного мониторинга земель сформировано более 18 тысяч карточек общей площадью 8,3 млн га, в том числе 9 132 — по пастбищным угодьям и 8 951 — по пахотным землям. Мониторинг охватил 188 районов в 17 областях.

    Спутниковые снимки позволяют анализировать большие территории без необходимости обследовать каждый участок на местности. Это помогает определять потенциальные проблемы и направлять контрольные мероприятия туда, где они наиболее необходимы.

    При этом дистанционный мониторинг не заменяет полноценную проверку. При оценке использования земель важно учитывать сезонность, осадки, состояние почв и особенности хозяйствования. Цифровые данные должны служить основанием для дополнительного анализа, а не единственным критерием принятия решений.

    В перспективе такие инструменты позволят перейти к более системному управлению земельными ресурсами и точнее оценивать фактическое использование сельскохозяйственных угодий.

    От учета животных до прослеживаемости продукции

    В животноводстве цифровизация помогает вести учет поголовья, контролировать перемещение животных и совершенствовать ветеринарное сопровождение. В информационной системе идентификации сельскохозяйственных животных учитывается около 39,6 млн голов крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей.

    Дополняют эту инфраструктуру мобильное приложение TortTulik и развиваемый ИИ-ассистент для ветеринарных специалистов. В рыбном хозяйстве применяется система eFish, а в растениеводстве разрабатывается информационная система прослеживаемости продукции ИСПР, завершение работ по которой запланировано до конца 2027 года.

    Эти решения направлены на повышение достоверности учета и прозрачности производственных процессов. В дальнейшем развитие прослеживаемости может стать дополнительным преимуществом казахстанской продукции при выходе на внешние рынки, где важную роль играют подтверждение происхождения товаров и соблюдение требований безопасности.

    Смарт-фермы: технологии должны приносить результат

    Цифровая трансформация происходит не только на уровне государственных платформ, но и непосредственно в хозяйствах. Датчики влажности почвы, метеостанции, беспилотники и спутниковые снимки помогают оценивать состояние полей, выявлять риски и корректировать агротехнические мероприятия.

    Точное земледелие позволяет учитывать различия между участками и рациональнее расходовать воду, удобрения и средства защиты растений. В животноводстве роботизированные молочно-товарные комплексы и системы мониторинга автоматизируют отдельные операции и помогают отслеживать состояние животных. Искусственный интеллект открывает дополнительные возможности для планирования производства.

    Вместе с тем внедрение технологий требует инвестиций, технического обслуживания, устойчивой связи и квалифицированных специалистов. И по словам вице-министра это хорошо понимают представители отрасли, современные решения широко используют не только крупные агрохолдинги, но и небольшие хозяйства.

    Digital Agro Platform: объединение данных

    Следующий этап связан с развитием Digital Agro Platform и аналитического хранилища Smart Data Agro. Их задача — объединить сведения из государственных информационных систем и создать основу для комплексного анализа агропромышленного комплекса.

    Сопоставление информации о землях, животноводстве, господдержке и производственной деятельности позволит выявлять несоответствия, точнее оценивать потребности аграриев и совершенствовать государственную политику.

    «Цифровая трансформация АПК — это переход к управлению отраслью на основе данных, где технологии помогают принимать более обоснованные решения, эффективнее использовать ресурсы и повышать устойчивость сельского хозяйства. Важно, чтобы цифровые решения приносили реальную пользу государству и каждому сельхозпроизводителю, способствуя развитию и конкурентоспособности агросектора нашей страны», — резюмирует Таласбек Канафин.

    Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

     

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