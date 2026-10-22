Количество интернет-мошенничеств в Казахстане снизилось на 21%

С начала года было заблокировано более 90 млн мошеннических звонков.

По итогам девяти месяцев благодаря организационно-практическим и профилактическим мерам Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК отмечена положительная динамика по ключевым показателям. К примеру, количество зарегистрированных интернет-мошенничеств снизилось почти на 21% — с 19 тыс. до 15 тыс. По сравнению с прошлым годом раскрываемость преступлений выросла на 29%, а количество нераскрытых уголовных дел сократилось на 12%. Совместно с операторами связи ведется системная работа по блокированию возможностей мошенников использовать телекоммуникационную инфраструктуру. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК полковник полиции Жандос Сүйінбай.

По его словам, с начала года было заблокировано более 90 млн мошеннических звонков.

«Еще одно звено мошеннических схем — так называемые „активаторы“. Это лица, которые активируют аккаунты мессенджеров и передают доступ к ним мошенникам для звонков гражданам. На сегодняшний день задержано более 150 „активаторов“, изъято свыше 22 тыс. SIM-карт. Например, 28 сентября текущего года в Туркестанской области пресечена деятельность группы дроповодов, организовавших сопровождение 27 граждан Республики Узбекистан, чьи банковские счета использовались в преступной деятельности», — сказал Ж. Сүйінбай.

Продолжается и работа по установлению лиц, сообщающих заведомо ложные сведения об актах терроризма. Спикер сообщил, что в августе этого года в рамках международного взаимодействия с киберполицией Украины задержан житель указанного государства за совершение заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ города Астаны. Кроме того, при взаимодействии с коллегами из Российской Федерации установлена причастность гражданина России к совершению трех фактов сватинга на территории городов Астаны и Алматы. Своевременные меры позволили минимизировать деятельность казахстанских сватеров.

В настоящее время актуальным остается вопрос ответственности за незаконный сбор и распространение персональных данных граждан. Так, в мае текущего года совместно с полицией Чехии в городе Усти-над-Лабем была успешно проведена специальная операция по ликвидации международного канала распространения персональных данных граждан Казахстана. В рамках расследования обыски прошли по местам жительства шести фигурантов дела в Усти-над-Лабем, Астане, Алматы и Караганде. Все они являются гражданами Казахстана. Трое непосредственных организаторов преступной схемы задержаны и водворены в следственный изолятор. Проводится расследование.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.