82 тысячи интернет-ресурсов, нарушающих законодательство, выявили в Казахстане

Задача департамента по противодействию киберпреступности заключается не только в выявлении и раскрытии преступлений, но и в их предупреждении, блокировании доступа мошенников к средствам связи и финансовой инфраструктуре.

Интернет-мошенничество по-прежнему занимает значительное место в общей структуре киберпреступности. Поэтому противодействие таким правонарушениям остается одним из приоритетных направлений работы органов внутренних дел. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК полковник полиции Жандос Сүйінбай.

По словам спикера, работа ведется одновременно по нескольким направлениям: профилактика; оперативное реагирование; блокировка подозрительных транзакций; совершенствование законодательства и международное сотрудничество.

«Продолжаем разъяснительную работу по профилактике. В текущем году в СМИ опубликовано свыше 2,5 млн материалов на указанную тематику. Проведено более 100 тыс. профилактических встреч в организациях. Организовано 18 тыс. сходов граждан. Распространено свыше 4 млн памяток и брошюр. В период с 1 июля по 30 сентября на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-Tech», направленное на выявление и раскрытие киберпреступлений, установление участников преступных схем», – рассказал Жандос Сүйінбай.

По итогам работы выявлено 1595 фактов совершения киберпреступлений, окончено производством 1242 дела, дополнительно раскрыто 917 ранее совершенных преступлений. Всего за совершение киберпреступлений задержано 724 лица, в том числе 22 гражданина иностранных государств, 97 лиц водворены в ИВС. Задержано 8 лиц, находившихся в розыске.

Одновременно с этим постоянно осуществляется мониторинг интернет-пространства на предмет распространения противоправного контента. По итогам 9 месяцев текущего года выявлено и направлено на блокировку порядка 82 тыс. противоправных ссылок.

«Наши сотрудники также занимаются профилактикой суицидов. В социальных сетях, в том числе во время прямых эфиров, выявляли граждан, намеревавшихся покончить с собой, и своевременно принимали необходимые меры. В результате с начала года удалось предотвратить угрозу жизни и здоровью более 30 человек», – сообщил Жандос Сүйінбай.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.