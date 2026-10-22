Миллион за идею: XIV Kazakhstan HR Forum объявил конкурс

Конкурс HR Factor «Идея на миллион» станет центральным событием XIV Kazakhstan HR Forum 4 ноября в Алматы.

У многих профессионалов есть идея, пока нереализованная. Именно этой идее — не случившейся, но потенциально значимой — и посвящен конкурс HR Factor «Идея на миллион», который станет центральным событием XIV Kazakhstan HR Forum 4 ноября в Алматы.

Этот конкурс отличается от привычных отраслевых премий. Здесь не награждают за уже достигнутое и не оценивают портфолио. Напротив, предметом рассмотрения становится пока не осуществленная идея, оставшаяся в заметках или в папке «когда-нибудь потом», которой не хватило бюджета, времени или одобрения коллег. И теперь появляется реальный шанс — победитель получает один миллион тенге от Centras Life — за готовность представить проект: с описанием проблемы, решения, ожидаемого эффекта, бюджета и метрик.

Заявки принимаются до 28 октября, подать их можно здесь. Там же смотрите требования к проектам, участникам и презентациям, механику отбора и критерии оценки.

Участников конкурса будет оценивать жюри, в составе которого: Еркин Татишев (Kusto Group), Ельдар Абдразаков (Centras Group) и Чинара Бугимбаева (Qaganat). Формат финала строг и прозрачен. Девять проектов, прошедших экспертный отбор, выходят на сцену: пять минут на питч, пять минут на вопросы жюри. Одна компания — один финалист. Проект должен находиться на стадии идеи или концепции — не начатый, не запущенный, не «мы уже попробовали, но не взлетело». Тематический диапазон широк: от Talent Management и Performance Management до HR Tech & AI и Upskilling.

Что получают финалисты? Сцену, буткемп с репетицией питча, обратную связь от собственников бизнеса, нетворкинг с CEO и HR-директорами. Но главное — возможность сделать так, чтобы идея перестала витать в воздухе, а обрела реальную форму и содержание.

Конкурс, однако, лишь часть программы XIV Kazakhstan HR Forum. В повестке — новая экономика труда, в которой один специалист с поддержкой AI выполняет работу пятерых, а CHRO ведет два параллельных диалога: с CFO — про EBITDA и ROI, с CTO — про AI-агентов и операционную эффективность. Среди других тем: Superworker Economy, Global Talent Trends 2027 HR Strategy 2027: Talents, Agents, Performance, Professional Boosters: TOP-1000 CXO.KZ, Gen Z × Performance, CEO vs Employees, AI-агент в компании: первые 90 дней, Agentic Organization, AI-Ready Leadership, Talent Factory, Внутренний рынок талантов, Toxic Player, Корпоративная культура 2027.

Дополнительно предусмотрены мастер-классы, C Mentoring, церемонии награждения CENTRAS LEADERSHIP CHALLENGE 2026, HR INNOVATION OF THE YEAR, Great place to work и The Best HRD, а также вечерний коктейль — для тех, кто понимает, что самые важные разговоры начинаются после официальной части.

Партнерами XIV Kazakhstan HR Forum выступили BCC Bank, MetaHR, Solva Group, Smart Solutions, Roundtrip, Philip Morris.

Регистрация открыта. Количество мест ограничено. Прием заявок на HR Factor «Идея на миллион» — до 25 октября 2026 года.

Иногда все, что нужно идее — это сцена. И один миллион.