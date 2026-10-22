Несколько криптоплатформ запретили в Казахстане

Суд МФЦА вынес судебный запрет в отношении шести нелицензированных криптоплатформ.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг сообщил, что по его иску суд МФЦА вынес судебный запрет операторам ряда нелицензированных криптоплатформ — суд удовлетворил требования AFSA и вынес решение и приказ о запрете операторам криптоплатформ BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase, LBank и WEEX предоставлять, предлагать или рекламировать услуги, связанные с цифровыми активами, а также распространять или предоставлять доступ к мобильным приложениям через любые платформы для предоставления таких услуг в рамках МФЦА без соответствующей лицензии.

Отмечается, что оператор криптоплатформы LBank самостоятельно принял меры по блокировке доступа к его услугам в Казахстане, в связи с чем 18 сентября суд МФЦА изменил свое решение и приказ, исключив указанного оператора из списка. Таким образом, сейчас запрет распространяется на операторов платформ BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase и WEEX.

В своем решении суд подчеркнул, что оказание услуг с цифровыми активами без разрешения подрывает целостность регуляторной системы МФЦА. Кроме того, оно создает недобросовестную конкуренцию для лицензированных участников, которые несут расходы на соблюдение требований ПОД/ФТ, проверку клиентов и регуляторный надзор.

Решение распространяется также на компании Google и Apple как операторов магазинов приложений в части географического ограничения доступа к сервисам указанных выше платформ.

«Решение суда стало результатом масштабной и последовательной работы подразделений надзора и правоприменения AFSA по противодействию деятельности нелицензированных криптоплатформ, которые осуществляли неавторизованную рекламу и предлагали услуги с цифровыми активами на территории Казахстана без соответствующего разрешения. Эта работа началась еще в 2025 году, когда AFSA направил письменные предупреждения более чем 20 криптоплатформам с целью проведения разъяснительной работы и информирования о требованиях регуляторного режима МФЦА. В начале 2026 года AFSA обратился в Суд МФЦА с исками о выдаче судебных запретов в отношении платформ, продолживших свою деятельность без лицензии. Соответствующие судебные решения будут направлены операторам магазинов приложений Google Play и Apple App Store для ограничения доступа к таким сервисам. В результате проведенной работы девять криптоплатформ добровольно ограничили доступ к своим приложениям в Казахстане через Google Play и Apple App Store, в связи с чем AFSA отозвал иски в их отношении. Еще семь платформ выразили намерение получить лицензию AFSA на осуществление деятельности по организации оборота цифровых активов. В отношении шести криптоплатформ будут применены меры принудительного ограничения доступа на основании судебных запретов. AFSA продолжает мониторинг нелегальной деятельности в данном секторе и с мая 2026 года осуществляет эту работу в тесном взаимодействии с Национальным банком Республики Казахстан как национальным регулятором в сфере оборота цифровых активов», прокомментировала Евгения Богданова, генеральный директор AFSA.

В AFSA напомнили, что деятельность нелицензированных платформ не охвачена регуляторным надзором, а их клиенты не пользуются защитой, которую обеспечивают требования к лицензированным участникам по хранению активов, раскрытию информации, рассмотрению жалоб и разрешению споров. Принятое судом решение направлено, в том числе, на защиту пользователей от этих рисков. Перечень компаний, имеющих лицензию AFSA для оказания услуг с цифровыми активами, размещен в Публичном реестре на официальном сайте регулятора МФЦА.