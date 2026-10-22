Kaspi.kz запустил сервис прикрепления к медицинской организации

Казахстанцы могут выбирать медицинскую организацию для бесплатного обслуживания. Ежегодно этим правом пользуются миллионы граждан.

Теперь оформить прикрепление можно быстро и удобно прямо в приложении Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz: «Вместе с государственными органами мы создаем сервисы, которые помогают людям проще решать повседневные задачи. В приложении Kaspi.kz уже можно оформить прописку, получить государственные пособия и пенсии, зарегистрировать рождение ребенка, переоформить автомобиль, получить справки и воспользоваться многими другими государственными услугами. Теперь так же легко вы можете оформить прикрепление к медицинской организации. Благодарим министерство здравоохранения, министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и АО „Национальные информационные технологии“ за сотрудничество и желаем здоровья всем нашим любимым клиентам!»

Ербол Оспанов, вице-министр здравоохранения: «Министерство здравоохранения Республики Казахстан продолжает работу по повышению доступности и удобства получения медицинских услуг для населения. Запуск сервиса прикрепления к медицинской организации через приложение Kaspi.kz является еще одним шагом в развитии цифрового здравоохранения и государственных сервисов. Новый сервис позволяет гражданам дистанционно реализовать свое право на выбор медицинской организации. Решение реализовано в рамках совместной работы Министерства здравоохранения, Республиканского центра электронного здравоохранения, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, АО „НИТ“ и Kaspi.kz. Мы уверены, что расширение цифровых каналов получения государственных услуг будет способствовать повышению их доступности и удобства для граждан».

Бесплатное медицинское обслуживание предоставляется в рамках ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) и ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Прикрепиться можно только к одной медицинской организации. Список доступных для выбора медицинских организаций определяют государственные органы.

В разделе «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz можно узнать, к какой медицинской организации вы прикреплены, проверить свой статус в системе ОСМС, а также выбрать новую клинику и лечащего врача.

Подробнее о новом сервисе читайте в разделе Kaspi Гид.