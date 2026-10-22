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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Казахстан и CERN готовят протокол о научно-техническом сотрудничестве

    В Астане прошел подготовительный этап переговоров со швейцарской стороной, предваряющий визит профильного министра в Женеву для подписания стратегического соглашения с CERN.

    22 октября 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Республике Казахстан Кристиной Хоннегер. Встреча состоялась в рамках визита вежливости. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития казахстанско-швейцарского сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

    В ходе беседы речь шла о предстоящей поездке министра в Женеву, а также о перспективах укрепления двустороннего взаимодействия и расширения сотрудничества между научными и образовательными организациями двух стран. Отдельное внимание было уделено подписанию протокола к Соглашению о международном сотрудничестве между правительством РК и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества.

    Стороны подчеркнули важность развития международных научных связей, укрепления партнерства в области исследований и расширения возможностей для взаимодействия казахстанских ученых с ведущими международными научными организациями.

    По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-швейцарского сотрудничества в сфере науки и высшего образования, а также в реализации совместных инициатив.

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