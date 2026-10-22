Кибермошенники добровольно вернули потерпевшим 617 млн тенге

МВД РК проводит взаимодействие с участниками Антифрод-центра Национального Банка, чтобы выявлять подозрительные операции и не допускать дальнейшего движения похищенных средств.

По итогам девяти месяцев сформировано 212 тыс. инцидентов, из которых более 76 тыс. инициировано органами внутренних дел. В результате заблокированы денежные средства на счетах отправителей на сумму 4 млрд тенге, а на счетах «дропов» – 1,5 млрд тенге. Потерпевшим добровольно возвращено 617 млн тенге. Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК полковник полиции Жандос Сүйінбай.

Эти результаты, как отметил спикер, подчеркивают важность оперативного обмена информацией между правоохранительными органами и финансовым сектором, скорость реакции напрямую влияет на шансы сохранить и вернуть деньги граждан. Также Департаментом проводится работа по совершенствованию правовой базы. В прошлом и текущем годах совместно с государственными органами реализован ряд законодательных и организационных решений.

«Ужесточены требования к выдаче потребительских кредитов при оформлении онлайн – займов и регистрации SIM-карт. Буквально на прошлой неделе Глава государства подписал разработанный нами закон о ратификации конвенции Совета Европы против киберпреступности. Он позволит оперативно взаимодействовать и обмениваться информацией со странами – участницами Конвенции. Кроме того, разработан проект Закона «О ратификации Конвенции ООН против киберпреступности». Сейчас законопроект представлен на рассмотрение в Курултай», – сказал Ж. Сүйінбай.

В целом принимаемые меры, по его словам, позволили стабилизировать оперативную обстановку и обеспечить снижение регистрации интернет-мошенничеств. Работа будет продолжена по всем направлениям: от повышения цифровой грамотности и оперативного пресечения мошеннических схем до международного взаимодействия и совершенствования законодательства.

«Мы понимаем, что за каждым причиненным ущербом стоят конкретный человек, семья и доверие, которыми пытаются воспользоваться злоумышленники. Призываем граждан сохранять бдительность, не сообщать посторонним коды подтверждения и данные для доступа к аккаунтам, а при подозрительных звонках или переводах незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и свой банк», – предупредил спикер.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.