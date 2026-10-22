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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Кадастровые цифровые сервисы перейдут на новую систему координат

    Сегодня современные системы позволяют определять координаты точнее и работать с пространственными данными на новом уровне.

    22 октября 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Единый государственный кадастр недвижимости переходит на новую государственную систему координат QazTRF-23. В связи с этим в выходные и праздничные дни с 19:00 часов 23 октября до 00:00 часов 27 октября 2026 года в цифровой системе ЕГКН и на Публичной кадастровой карте будут проводиться технические работы.

    Развитие технологий требует обновления и подходов к определению координат. Если раньше для этого использовались методы, созданные еще до появления спутниковых технологий, то сегодня современные системы позволяют определять координаты точнее и работать с пространственными данными на новом уровне. Переход на такие системы — мировая практика, которую проходит и Казахстан. В связи с этим пространственные данные, карты и сервисы разных государственных информационных систем будут переведены в новую систему.

    QazTRF-23 — это современная открытая государственная система координат, запущенная взамен устаревшим геодезическим системам. С ее помощью определяется положение земельного участка, здания, дороги или другого объекта на территории Казахстана.

    Стоит учитывать, что в указанный период прием заявлений на оказание государственных услуг по земельному кадастру, регистрации прав на недвижимое имущество и техническому обследованию недвижимости будет недоступен. При этом получение электронных справок в сфере регистрации прав на недвижимое имущество будет доступно через цифровые сервисы.

    В связи с предстоящими изменениями Госкорпорация «Правительство для граждан» рекомендует гражданам и организациям заблаговременно спланировать получение государственных услуг. После завершения технических работ цифровые сервисы возобновят работу в штатном режиме.

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