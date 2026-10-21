Калькулятор оценки благополучия отключили некоторым казахстанцам?

Сервис запустили 16 октября, но спустя несколько дней пользователи столкнулись с ограничениями.

Казахстанцы больше не могут свободно проверить уровень благополучия своей семьи через калькулятор на eGov. Сервис запустили 16 октября. Калькулятор позволял казахстанцам узнать, к какой из пяти категорий благополучия относится их семья. Однако вскоре после запуска некоторые пользователи заметили, что больше не могут воспользоваться сервисом, передает Курсив.

В Минтруда прокомментировали: «На сегодня в мобильном приложении eGov Mobile в штатном режиме доступен сервис „Калькулятор оценки благосостояния“. Сервис предназначен для граждан, получающих государственную социальную помощь. После входа в приложение гражданин может ознакомиться с информацией о назначенных ему видах государственной социальной помощи и соответствующих выплатах».

Почему сервис, который после запуска могли использовать казахстанцы для самостоятельной оценки благополучия, теперь доступен не всем, в Минтруда не объяснили. Неизвестно и то, планируют ли вновь открыть его для остальных граждан.

Отмечается, что калькулятор дает лишь предварительную оценку. Официально категорию семьи определяют через Цифровую карту семьи на основании данных государственных информационных систем.

Вскоре после запуска калькулятор вызвал споры. Казахстанцы заметили, что система относит 16-летних школьников к полностью трудоспособным гражданам, а не к иждивенцам. Это вызвало вопросы о том, насколько правильно сервис оценивает финансовое положение семей.