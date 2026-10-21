Министры энергетики стран ЕАЭС обсудили развитие общих энергетических рынков

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию нормативно-правовой базы функционирования общих энергетических рынков и продвижению интеграционных процессов в энергетической сфере.

В Москве состоялось 14 заседание Совета руководителей уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики. В заседании приняли участие министры энергетики государств – членов ЕАЭС. В ходе заседания стороны рассмотрели актуальные вопросы энергетического сотрудничества в рамках ЕАЭС, включая формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также общего рынка электроэнергии.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию нормативно-правовой базы функционирования общих энергетических рынков, согласованию подходов государств – членов ЕАЭС и продвижению интеграционных процессов в энергетической сфере.

Участники заседания обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия и подтвердили важность конструктивного диалога для укрепления энергетического сотрудничества между государствами – членами Союза.

Проведение заседания стало очередным шагом в рамках совместной работы по развитию евразийской энергетической интеграции и совершенствованию механизмов взаимодействия в энергетической отрасли.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.