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    Дроны на службе дорожной безопасности: полиция контролирует трассы Актюбинской области

    Полицейские усилили меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

    21 октября 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В рамках масштабной профилактической работы, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции начали использовать дроны для воздушного наблюдения за дорожной обстановкой. Патрульная полиция применяет беспилотные аппараты на участках республиканских трасс с интенсивным движением и повышенной аварийностью.

    По данным полиции, с начала года в области зарегистрировано 1 497 дорожно-транспортных происшествий. При этом 80% аварий на трассах республиканского значения произошли из-за выезда водителей на полосу встречного движения. В связи с этим при воздушном патрулировании особое внимание уделяется выявлению таких нарушений.

    С начала года с помощью дронов в регионе выявлено более 600 водителей, выехавших на встречную полосу.

    «Сегодня полиция оснащена дронами. Эти устройства особенно эффективны при патрулировании загородных трасс. Водители, совершившие опасные маневры и выехавшие на встречную полосу, привлекаются к ответственности. Одновременно мы проводим с ними разъяснительную работу, напоминая, что соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности всех участников движения», — отметил заместитель начальника управления административной полиции ДП Актюбинской области Еркин Отеген.

    Полиция напоминает, что выезд на полосу встречного движения влечет административную ответственность в виде лишения водительских прав сроком на шесть месяцев.

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