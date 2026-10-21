Два центра оперативного управления открыли в области Абай

Открытие новых центров — важный шаг в развитии системы безопасности региона.

В Маканчинском и Урджарском районах запущены новые центры оперативного управления, объединившие системы видеонаблюдения для оперативного реагирования на происшествия и предупреждения правонарушений.

В ходе рабочей поездки в Маканчинский район новый Центр оперативного управления открыл начальник департамента полиции области Абай Эльдар Данияров. ЦОУ стал единым центром контроля за оперативной обстановкой на территории района и координации работы полицейских нарядов. Изображения с камер видеонаблюдения поступают в районный отдел полиции в режиме реального времени. Это позволяет сотрудникам своевременно выявлять опасные ситуации и оперативно организовывать необходимую помощь.

В рамках проекта установлено 77 новых камер видеонаблюдения. Из них 72 предназначены для охраны общественного порядка, а пять — для фиксации превышения скорости на опасных участках дорог села Маканшы.

Кроме того, к центру подключены 21 ранее установленная камера в районном центре и 223 камеры на побережье Алаколя. В результате система объединила в общей сложности 321 камеру видеонаблюдения, расширив возможности по обеспечению безопасности жителей и отдыхающих.

Особое внимание уделено безопасности детей. К ЦОУ интегрированы системы видеонаблюдения 31 детского сада и 18 школ. Оснащение объектов современными системами видеонаблюдения осуществляется в соответствии с Едиными техническими требованиями. Дополнительным инструментом станет дрон. Его будут использовать для наблюдения с воздуха, выявления и пресечения правонарушений.

Открытие центра расширяет возможности районной полиции — от контроля дорожного движения до координации действий при происшествиях.

В Урджарском районе также открылся новый Центр оперативного управления. В церемонии приняли участие аким области Берик Уали, начальник департамента полиции области Абай Эльдар Данияров и руководитель управления цифровых технологий Абзал Серикулы.

Новый центр позволит в режиме реального времени наблюдать за обстановкой на улицах и в общественных местах, оперативно направлять полицейские наряды и координировать их действия при происшествиях.

В рамках запуска ЦОУ установлено 77 новых устройств: 72 камеры для охраны общественного порядка и пять приборов для фиксации превышения скорости. Кроме того, к единой системе подключены 110 ранее установленных камер в Урджарском районе.

Отдельное внимание уделено безопасности детей и молодежи. К системе ЦОУ подключены камеры видеонаблюдения 58 детских садов, 33 школ и одного колледжа в селе Таскескен. Интеграция образовательных учреждений в единую систему позволит полицейским оперативно получать информацию о происшествиях и своевременно принимать необходимые меры.

Для наблюдения с воздуха, выявления и пресечения правонарушений сотрудники полиции также будут использовать дрон.

Открытие новых центров — важный шаг в развитии системы безопасности региона. Современное оборудование позволит своевременно выявлять потенциальные угрозы, предупреждать правонарушения, сокращать время реагирования и оперативно оказывать помощь жителям.