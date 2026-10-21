В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открылась лаборатория интеллектуальных вычислений

Ее деятельность будет способствовать подготовке инженерно-технических кадров и развитию научных решений для цифровой трансформации региона.

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия нового учебного года в филиале Северо-Западного политехнического университета (СЗПУ, КНР) на базе КазНУ. В мероприятии приняли участие представители руководства двух университетов, Генерального консульства КНР в Алматы, научного сообщества и ведущих китайских и казахстанских предприятий.

Выступая с приветственным словом, член правления – проректор по академическим вопросам КазНУ имени аль-Фараби Алина Галеева подчеркнула значение партнерства двух университетов для развития международного образовательного и научного сотрудничества. Она отметила, что взаимодействие с СЗПУ открывает дополнительные возможности для подготовки квалифицированных специалистов, обмена академическим опытом и реализации совместных исследовательских проектов.

Важным событием стало открытие совместной лаборатории интеллектуальных вычислений СЗПУ и Si-Tech. Новая площадка предназначена для совместных исследований в области искусственного интеллекта, больших данных и высокопроизводительных вычислений. Ее деятельность будет способствовать подготовке инженерно-технических кадров и развитию научных решений для цифровой трансформации региона.

Участники церемонии также акцентировали внимание на роли филиала в укреплении связей между Казахстаном и Китаем в образовательной, научной и технологической сферах. Академик Академии наук Китая Чжан Вэйхун и директор Казахстанского филиала СЗПУ Ли Цзывэй подчеркнули важность развития совместных инициатив, отвечающих современным запросам науки и промышленности.

Первокурсники бакалавриата и магистратуры Елисей Гончаренко и Дарья Сагындыкова поблагодарили организаторов за предоставленные образовательные возможности и выразили готовность активно включиться в учебную и научную жизнь филиала.

В ходе церемонии сертификатами отметили студентов и преподавателей, добившихся высоких академических результатов и внесших вклад в развитие филиала.

Праздничную программу завершило творческое выступление студентов, продемонстрировавшее культурное многообразие и дружбу учащихся двух стран.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.