В Казахстане утвердили новый стандарт для 3D-печати

Он определяет характеристики сырья и готовых деталей, а также методы их испытаний - документ начнет действовать с 1 января 2027 года.

Стандарт СТ РК ISO/ASTM 52927-2026 «Аддитивные технологии. Общие принципы. Основные характеристики и методы испытаний» разработан РГП «КазСтандарт» и утвержден приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК № 46-НҚ от 25 сентября 2026 года.

Новый документ формирует нормативную основу для развития промышленной 3D-печати в стране. Его применение поможет предприятиям наладить выпуск деталей внутри Казахстана и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Одна из возможностей такого производства заключается в изготовлении запчастей, оснастки и элементов оборудования непосредственно на местах. Это особенно актуально для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, энергетики, машиностроения и транспорта.

Предприятия также смогут создавать «цифровые склады». Вместо хранения большого количества редко используемых запчастей они смогут хранить сертифицированные 3D-модели и печатать детали по мере необходимости. Такой подход способен сократить расходы на хранение и доставку, особенно на удаленных объектах.

Применение обратного проектирования и 3D-печати может сократить сроки изготовления и ремонта деталей с нескольких месяцев до нескольких дней. Это позволит быстрее возвращать оборудование в работу. При этом аддитивные технологии дают возможность создавать детали сложной формы и облегченные конструкции с минимальным количеством отходов.

Стандарт также создает основу для формирования национального фонда 3D-моделей и технологических данных. Такой фонд необходим для развития местного производства критически важных изделий и собственных компетенций в проектировании, разработке материалов, изготовлении и сертификации продукции.

Единая нормативная база призвана помочь перейти от разрозненного использования 3D-принтеров к развитию полноценной отрасли. Это открывает возможности для небольших инженерных и производственных предприятий, сервисных центров и специализированных 3D-бюро.

Для университетов и научно-исследовательских институтов документ задает общую методологию работы с металлическими порошками, полимерами, композитами и готовыми деталями. Она поможет внедрять научные разработки в производство. Положения стандарта также станут основой для работы испытательных лабораторий и органов по оценке соответствия.

Развитие отрасли будет формировать спрос на специалистов по 3D-моделированию, инженеров аддитивного производства, материаловедов и экспертов по контролю качества.