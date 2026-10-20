Группу интернет-мошенников из Китая задержали в Казахстане

Некоторые из задержанных иностранцев находятся в розыске за аналогичные деяния на родине.

Сотрудники КНБ в рамках борьбы с нелегальной миграцией выявили и задержали 13 граждан Китая, находившихся в стране с нарушением законодательства. В ходе проверки также было установлено, что иностранцы на территории Казахстана организовали законспирированную международную схему интернет-мошенничества. При них обнаружено большое количество компьютерной техники, мобильных телефонов, комплекты спутниковой интернет-связи Starlink и деньги на криптокошельках, передает Kazpravda.kz.

Действия группы были направлены против интересов граждан других стран – нерезидентов РК и координировались из-за рубежа. В этой связи дальнейшая их проверка проводилась совместно с партнерами из Министерства общественной безопасности КНР. Как выяснилось, отдельные из задержанных лиц находятся в розыске за аналогичные деяния на родине.

16 октября иностранные граждане переданы уполномоченным органам КНР для дальнейшего разбирательства.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.