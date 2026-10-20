Казахстанцев предупредили о взломах популярных мессенджеров

Полицейские призывают граждан быть осторожными и перепроверять любую информацию в интернете.

Полиция предупредила казахстанцев о новом распространяемом виде мошенничества, которое ведет к взломам и потере доступа к мессенджерам. «Проголосуй за Сашу (Савенко)» — как рассказали в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области, такое сообщение в последние две недели все чаще стали получать жители от знакомых в мессенджере Telegram, передает Zakon.kz.

«Приведенное имя — только одно из многих возможных. В сообщении также говорится, что „наша девочка участвует в конкурсе“, и прилагается ссылка „для голосования“. Если перейти по ней — мессенджер будет взломан, им начнут управлять мошенники. С вашего номера всем контактам будет отправлено сообщение примерно такого содержания: „Скинь 80 тысяч, пожалуйста, вечером верну“. Контактам, которые откликнутся и спросят, что случилось, мошенник напишет: „Потом объясню, срочно нужны деньги. У меня счет заблокирован, перечисли сюда“, — и пришлет свои реквизиты», — рассказали в ДП схему.

При этом настоящий владелец полностью лишится доступа к мессенджеру и не будет знать, какая переписка ведется от его имени.

«По данным Управления по противодействию киберпреступности, в СКО зарегистрировано уже 14 фактов мошенничества по такой схеме. Уязвим любой мессенджер, в том числе популярный WhatsApp. Важно знать: приложение вашего знакомого может быть взломано. Как бы вы ни доверяли человеку, если он скинул ссылку, позвоните по обычному телефону и уточните, действительно ли он писал такое сообщение», — посоветовал первый заместитель начальника ДП СКО полковник Алибек Кужахметов.

Также опасно переходить по ссылкам якобы на какие-то фотографии, даже если «знакомый» пишет: «Посмотри, это не ты на фото? Когда ты это снял?» Ссылка может вести к заражению телефона вредоносной программой.

Полицейские призывают: будьте осторожны и перепроверяйте любую информацию в интернете.

В полиции другого региона рассказали о схеме, по которой 68-летняя казахстанка чуть не лишилась трех миллионов тенге: ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.