Казахстанская техкомпания получила доступ к $100 млн из Сингапура

Основной продукт NVS — образовательная платформа JobEscape, которая приносит около $3 млн в месяц.

Казахстанская технологическая компания Nomad Venture Studio заключила соглашение с сингапурской PvX Partners о финансировании на $100 млн. Деньги направят на привлечение пользователей, запуск новых продуктов и выход на международные рынки. При этом основателям NVS не придется отдавать долю в бизнесе, передает Курсив.

Соглашение предусматривает финансирование по модели, при которой PvX Partners выделяет средства на привлечение новых пользователей, а NVS возвращает их из доходов, полученных от этих клиентов. Таким образом, казахстанская компания сможет увеличить расходы на продвижение своих приложений, сохранив контроль над бизнесом.

Сооснователь и генеральный директор NVS Мирас Советов назвал соглашение крупнейшей сделкой в истории компании и одной из самых крупных для сингапурского партнера.

«Полученные средства позволят нам выйти на новые рынки, запустить новые продукты и значительно ускорить рост. Мы намерены стать одним из мировых лидеров в сфере пользовательских приложений и ожидаем, что в ближайшие 6-12 месяцев выручка компании превысит $100 миллионов», — заявил он.

Nomad Venture Studio основали казахстанские предприниматели Мирас Советов и Маргулан Ермек. Компания разрабатывает приложения с использованием искусственного интеллекта для международного рынка. За два года ее ежемесячная выручка достигла $3 млн.

Основной продукт NVS — образовательная платформа JobEscape, которая приносит около $3 млн в месяц. Она помогает пользователям освоить искусственный интеллект, создавать AI-помощников, автоматизировать повседневные задачи и применять новые технологии в работе и карьере. Платформой пользуются жители 173 стран, а обучающие материалы доступны более чем на 19 языках.

Помимо разработки приложений, NVS использует искусственный интеллект для продвижения собственных продуктов. Компания создала систему Console AI, которая помогает привлекать клиентов, создавать рекламные материалы и оценивать эффективность рекламы.

По данным NVS, ежегодно команда тестирует около 50 тыс. рекламных объявлений. Собственная технология позволяет автоматизировать до 70% ручной работы над рекламными материалами. Это помогает компании быстрее находить клиентов и сокращать неэффективные расходы на продвижение.

Сейчас в Nomad Venture Studio работают более 70 специалистов. Помимо JobEscape, компания развивает платформу 7ART для создания изображений, видео и другого контента с помощью ИИ, а также детское приложение Kidling.

В дальнейшем NVS планирует не только запускать собственные продукты, но и покупать уже работающие приложения, улучшать их с помощью своих технологий и выводить на международный рынок. Компания также намерена расширять команду в Казахстане, привлекая разработчиков, AI-инженеров, дизайнеров и специалистов по цифровому маркетингу, сообщает издание.