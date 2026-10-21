На мероприятии представили около 60 инновационных проектов, направленных на профилактику правонарушений, укрепление общественной безопасности и внедрение современных цифровых технологий.

В международном центре искусственного интеллекта Alem.AI в Астане состоялась масштабная выставка проектов «Kazakhstan Prevention Days — 2026», организованная Академией управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Выставка организована в рамках реализации инициатив Главы государства по развитию искусственного интеллекта и во исполнение поручения Министра внутренних дел. Ее главная цель — формирование современной системы безопасности, основанной на раннем выявлении потенциальных угроз и приоритете предупреждения правонарушений, а не борьбы с их последствиями. В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, департаментов полиции, местных исполнительных органов, высших учебных заведений, неправительственных организаций, IT-специалисты и молодые разработчики. Они представили общественности технологические решения и практические проекты, направленные на обеспечение общественной безопасности.

Выступая на мероприятии, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Айдар Сайтбеков подчеркнул значение искусственного интеллекта и цифровых технологий для совершенствования деятельности полиции, а также отметил необходимость развития профессиональных кадров.

«Создание безопасного общества зависит от нас самих. Профилактика — это ответственность не только полицейских, но и каждого гражданина. Искусственный интеллект и цифровые возможности открывают большие перспективы для системы внутренних дел. В дальнейшем полиция должна не только опираться на технологические процессы, но и использовать их в работе как дополнительный инструмент», — отметил Айдар Сайтбеков.

Ключевой особенностью выставки стал акцент на применении искусственного интеллекта, анализа больших данных, видеоаналитики и цифрового мониторинга в профилактике правонарушений.

В технологической демозоне представили ряд инновационных проектов, направленных на предупреждение преступлений, повышение безопасности граждан и совершенствование работы правоохранительных органов.

В частности, система «AiMap» предназначена для раннего выявления признаков вовлечения детей в опасную цифровую среду. Платформа «E-Bagdar» направлена на оперативное распространение информации о розыске без вести пропавших граждан, особенно детей.

Проект «SafeRail Qazaqstan», призванный повысить безопасность в общественных местах, предусматривает применение технологий видеоаналитики на железнодорожных вокзалах. Система позволяет выявлять подозрительные ситуации, оставленные без присмотра предметы и разыскиваемых лиц.

Платформа «JOLScan» направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности транспортной инфраструктуры за счет выявления дефектов дорожного покрытия.

На выставке также уделили особое внимание противодействию киберпреступности и интернет-мошенничеству. В частности, представили технологическое решение, позволяющее блокировать мошеннические телефонные звонки до их поступления абоненту.

Кроме того, был представлен интерактивный симулятор «CIMM.PRO», предназначенный для формирования у граждан навыков распознавания психологических приемов мошенников и правильного реагирования на подозрительные звонки.

Эти проекты продемонстрировали возможности современных технологий в предупреждении преступлений и подчеркнули важность профилактической работы в сфере цифровой безопасности.

Одним из важных направлений мероприятия стала защита прав несовершеннолетних, профилактика домашнего насилия и обеспечение цифровой безопасности детей.

В этой сфере были представлены проекты «Біз жақынбыз 2.0», «Қауіпсіз отбасы — қауіпсіз қоғам», «AL-JAN», «SENIM TECHNOLOGIES» и «Цифрлық иммунитет». Эти инициативы направлены на раннее выявление потенциальных угроз в семье, совершенствование механизмов защиты граждан и предупреждение бытового насилия. Проект «Цифрлық иммунитет» также призван формировать у детей и подростков навыки безопасного поведения в интернете, повышать их цифровую грамотность, учить распознавать опасную информацию и противостоять различным онлайн-угрозам.

В рамках мероприятия состоялась и фотовыставка, организованная Министерством внутренних дел Республики Казахстан и посвященная повседневной службе сотрудников правоохранительных органов.

В экспозиции была отражена деятельность участковых инспекторов, сотрудников патрульной полиции и спасателей по обеспечению общественной безопасности. Фотографии демонстрировали работу по ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения и защите детей.

Основная цель фотовыставки — укрепление правосознания граждан, формирование культуры нетерпимости к правонарушениям и широкое продвижение в обществе принципа «Закон и порядок».

Выставка «Kazakhstan Prevention Days — 2026» объединила не только отечественных специалистов, но и международных экспертов и зарубежных партнеров.

В мероприятии приняли участие представители Германии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые поделились опытом в сфере обеспечения общественной безопасности, совершенствования профилактики правонарушений и применения современных технологий.

В ходе международного обмена опытом особое внимание уделили противодействию киберпреступности, внедрению инновационных решений в правоохранительную деятельность и повышению эффективности профилактической работы.

Выставка «Kazakhstan Prevention Days — 2026» объединила на одной площадке инициативы Министерства внутренних дел, направленные на совершенствование профилактики правонарушений, цифровизацию деятельности полиции и развитие инновационных подходов к обеспечению общественной безопасности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.