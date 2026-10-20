Казахстан представил опыт цифровизации транспорта на Всемирном конгрессе ITS World Congress 2026

Всемирный конгресс ITS World Congress 2026 проходит под девизом «Beyond Mobility, Connected World» — «За пределами мобильности, Взаимосвязанный мир».

19 октября в городе Каннын (Республика Корея) начал работу 32-й Всемирный конгресс интеллектуальных транспортных систем — ITS World Congress 2026. В рамках международного мероприятия вице-министр транспорта Республики Казахстан Дамир Кожахметов выступил в качестве одного из основных докладчиков.

Конгресс является одной из ведущих международных площадок для обсуждения современных подходов к управлению транспортом и внедрения инновационных решений. Мероприятие объединяет представителей государственных органов, международных организаций, ведущих технологических компаний и экспертного сообщества.

В своем выступлении вице-министр представил опыт Казахстана в области цифровой трансформации транспортной отрасли и обозначил приоритетные направления ее дальнейшего развития. Особое внимание было уделено применению технологий искусственного интеллекта, интеграции данных различных видов транспорта в единую цифровую среду, повышению эффективности транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности перевозок.

Кроме того, были представлены инициативы, направленные на укрепление роли Казахстана в развитии транзитных связей между Европой и Азией. В частности, рассмотрены вопросы цифровизации международных транспортных коридоров, совершенствования мультимодальных перевозок, повышения прозрачности и оперативности транспортно-логистических процессов.

В ходе выступления также была подчеркнута важность применения цифровых технологий для анализа и прогнозирования транспортных потоков, интеллектуального мониторинга инфраструктуры и принятия управленческих решений на основе данных.

В рамках конгресса проходят встречи высокого уровня и отраслевые дискуссии, посвященные развитию интеллектуальной мобильности, безопасности дорожного движения и цифровому управлению транспортными системами. Также предусмотрен обмен опытом с зарубежными технологическими компаниями и обсуждение перспективных направлений сотрудничества.

Выступление Казахстана в качестве одного из основных докладчиков на международном конгрессе позволило представить национальные инициативы в области цифровизации транспорта, укрепить международное взаимодействие и обозначить новые перспективы технологического партнерства.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.