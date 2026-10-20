Доступ к Farfetch заблокировали в Казахстане

Farfetch — международная онлайн-платформа, через которую продается одежда, обувь и аксессуары, в том числе товары известных брендов.

В Казахстане ограничили доступ международной онлайн-платформе по продаже одежды Farfetch. Об этом заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

«Законодательством предусмотрена возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам иностранных интернет-платформ, если они не исполняют требования налогового законодательства. Так, Комитет направил уведомление камерального контроля оператору платформы Farfetch, зарегистрированному в Великобритании. Поскольку уведомление не было исполнено, доступ к интернет-ресурсу Farfetch на территории Казахстана ограничен», — заявили в КГД.

Комитет отмечает, что такие меры применяются в установленном законодательством порядке ко всем иностранным интернет-платформам, которые подпадают под соответствующие требования и не исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом Казахстана.