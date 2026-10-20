«Pinduoduo» и «Claude» уплатили в бюджет Казахстана 8 млрд тенге

Компании исполнили уведомления, направленные по результатам камерального контроля.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает работу по обеспечению уплаты налогов иностранными интернет-платформами, которые работают на территории Казахстана.

По результатам налогового администрирования Pinduoduo перечислила в бюджет 6,8 млрд тенге (15,1 млн долларов). Кроме того, компания Anthropic, PBC, разработчик ИИ-ассистента Claude, уплатила 1,2 млрд тенге (около 2,6 млн долларов) за предыдущие налоговые периоды.