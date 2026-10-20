В Казахстане родители и учителя требуют отменить цифровую платформу Balazhan

Главный повод для паники — требование вносить в систему ИИН, адреса проживания, места работы родителей и подробные сведения о социальном положении семьи.

В Казахстане разгорается очередной скандал вокруг цифровизации образования. Педагоги и родители школьников выступили против внедрения новой цифровой платформы Balazhan. В социальных сетях распространяется текст с требованием полностью отменить систему, прекратить сбор личной информации о семьях и отказаться от психологической диагностики детей без официального согласия родителей, передает Курсив.

Главный повод для паники — требование вносить в систему ИИН, адреса проживания, места работы родителей и подробные сведения о социальном положении семьи. Учителя массово выражают недовольство тем, что авторизация в системе происходит через их личную ЭЦП. Педагоги опасаются, что в случае любой утечки данных ответственность автоматически переложат на их плечи.

В родительских сетях и чатах казахстанцы заявляют о категорическом недоверии к новой платформе. По мнению граждан, под предлогом заботы о детях создается механизм тотального контроля за частной жизнью семей.

«Мы не располагаем исчерпывающей информацией о перечне собираемых сведений, целях их обработки и круге лиц, имеющих доступ к данным. Особую обеспокоенность вызывает сбор сведений о социальном положении семьи. Защита государственных функций не означает безусловного права накапливать любые данные в системах», — заявляют авторы петиции.

Родители подчеркивают, что коммерческая и государственная цифровизация не должна нарушать право на конфиденциальность семейной жизни, и объявляют о массовых отказах предоставлять персональные данные в школу для внесения в Balazhan.

Нарастающий скандал официально прокомментировали в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК. В ведомстве заявили, что цифровая платформа Balazhan внедряется в рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы и не вводит никаких новых видов сбора информации.

«Первичные данные вносятся в платформу один раз, а в дальнейшем обновляются только по мере необходимости. Это позволит сократить объем бумажной документации, облегчить работу педагогов и улучшить взаимодействие между специалистами», — пояснили в пресс-службе.

Особо подчеркнули, что Balazhan является модулем Национальной образовательной базы данных. Защита персональных данных детей обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.