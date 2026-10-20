Бывший вице-министр основала компанию, связанную с ИИ и онлайн-торговлей

Предполагается, что компания будет заниматься разработкой IT-платформы, которая, судя по названию, связана с технологиями ИИ, лекарствами и медицинским оборудованием.

На площадке МФЦА 19 октября была зарегистрирована компания AI Pharm&Med Limited. Ее название отсылает к технологиям ИИ, лекарствам и медицине. При этом основной профиль деятельности компании – разработка и поддержка B2B IT-платформы, которая охватит рынок продуктов питания и товаров для дома в Казахстане, передает Курсив.

Предполагается, что в дальнейшем компания может расширить свою деятельность на другие страны. Директором компании и одним из ее совладельцев является Жаннат Дубирова. С 2023 года по июнь 2026 года она занимала должность вице-министра промышленности и строительства РК. До этого она руководила центром мониторинга и оперативного реагирования Астаны, а еще ранее была заместителем председателя принадлежащей акимату компании «Астана Innovations», которая занималась цифровизацией столицы.

Капитал новой компании составляет 100 тыс. тенге. Она принадлежит компаниям High Pines Ltd. (владелец – Жаннат Дубирова) и Raspberry Ltd., которой владеет Минара Ахсам.

Ранее в МФЦА была зарегистрирована компания AI Research Labs Ltd. по разработке и внедрению ИИ-продуктов. Среди ее основателей – глава одноименного образовательного центра Жанибек Серкулов и бывший вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун.