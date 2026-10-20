В Kaspi.kz теперь можно приобрести туристические eSIM

Интернет за границей теперь не проблема — сервис работает в 160 странах, а виртуальную SIM-карту можно оформить за несколько минут прямо в приложении.

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz расширила функционал приложения, запустив сервис продажи виртуальных SIM-карт (eSIM) для международного роуминга. Новая опция в разделе Kaspi Travel позволяет казахстанцам подключать мобильный интернет за рубежом без покупки физических SIM-карт у локальных операторов.

Сервис работает более чем в 160 странах, включая Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд и Китай. Базовая стоимость мобильного трафика начинается от 470 тенге за 1 Гб.

Как работает сервис

Оформление eSIM происходит полностью онлайн. Пользователи могут выбрать готовый тарифный план или самостоятельно настроить пакет, указав необходимый объем трафика и количество дней поездки. Оплата списывается с карты Kaspi Gold или Kaspi Бонусами.

Главное условие — смартфон должен поддерживать технологию eSIM (наличие EID-кода проверяется системной USSD-командой *#06#). Активация профиля осуществляется в настройках телефона по прибытии в страну назначения: необходимо выбрать загруженную виртуальную карту и включить дата-роуминг. В компании подчеркивают, что удаление eSIM с устройства после установки ведет к безвозвратной потере оплаченного тарифа.

Управление трафиком

В приложении можно проверить остаток гигабайт и срок действия пакета. Если лимит исчерпан до окончания поездки, пользователи могут докупить нужный объем трафика. Неиспользованный трафик не сгорает до конца заявленного срока действия тарифа.

Также реализована функция делегирования: приобретенную eSIM можно передать другому пользователю. При выборе опции «Поделиться eSIM» система генерирует QR-код, который отправляется получателю через мессенджер или email. Для подключения интернета достаточно отсканировать этот код и добавить профиль на свое устройство.