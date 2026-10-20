В Алматы прошел Qazaqstan IGF 2026

Национальный форум по управлению интернетом содействует развитию цифрового пространства и кибербезопасности в Казахстане.

В IT-хабе SmArtPoint Алматы прошел IV Qazaqstan IGF 2026: Национальный форум по управлению интернетом, масштабное ежегодное мероприятие, которое содействует развитию цифрового пространства и кибербезопасности в Казахстане. В этом году ключевое внимание форума направлено на практическое применение Цифрового кодекса, безопасное использование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав граждан и укрепление устойчивого развития интернет-инфраструктуры страны.

В приветственной речи Руслан Дайырбеков, член организационного комитета IGF Qazaqstan и управляющий партнер юридической фирмы Digital Rights Center Kazakhstan, отметил: «Главная миссия Форума — это продвижение модели многостороннего управления интернетом. Мы глубоко убеждены, что устойчивое и безопасное цифровое пространство невозможно построить силами только одного института. На нашей площадке государство, ИТ-бизнес, гражданское общество и академическая среда садятся за стол переговоров как равноправные партнеры. Только через такой инклюзивный диалог и баланс интересов мы можем эффективно внедрять Цифровой кодекс, развивать искусственный интеллект и защищать цифровые права каждого казахстанца».

Динара Сейджапарова, исполнительный директор сети Глобального договора ООН (UN Global Compact) в Центральной Азии выступая на первой панельной сессии, отметила: «На мой взгляд интернет это не только техническое решение, это вообще разговор об экономической справедливости, о человеческом достоинстве, о человеческих правах. В Глобальном договоре ООН в Центральной Азии мы сейчас объединяем 156 компаний и все эти компании интегрируют принципы и цели устойчивого развития. И я считаю, что на платформе Глобального договора мы как раз таки можно собирать или производить решения, которые помогли бы нашему обществу объединиться и выиграть в этой гонке технологий».

В рамках месяца кибербезопасности в Казахстане Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с Digital Rights Center Qazaqstan и CyberLaw School провели Privacy Legathon 2026. К участию приглашались команды из 2-4 человек с целью создания практических Legal Tech-решений для бизнеса и государственных органов. На сессии 5 команд-финалистов представили для комиссии свои Legal Tech-проекты и получили доступ к новому курсу «ИИ для юристов» от CyberLaw School.