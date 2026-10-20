Жаслан Мадиев ознакомился с ходом строительства Data Center Valley в Экибастузе

Data Center Valley формируется как масштабный технологический кластер для размещения современных ЦОД, развития ИИ и привлечения международных технологических компаний.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев и председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин посетили площадку строительства Data Center Valley в Экибастузе — крупного казахстанского инфраструктурного проекта в сфере искусственного интеллекта и обработки данных. Во время рабочей поездки делегация ознакомилась с ходом строительных работ, этапами реализации проекта и перспективами создания в Казахстане международного центра вычислительных мощностей.

Data Center Valley формируется как масштабный технологический кластер для размещения современных центров обработки данных, развития искусственного интеллекта и привлечения международных технологических компаний.

Проект предусматривает поэтапное увеличение мощности до 1 ГВт. Мощности первой фазы в объеме 215 МВт уже полностью зарезервированы. В следующем году планируется нарастить мощность до 300 МВт. Ожидаемый совокупный объем инвестиций в развитие проекта составит порядка 10 млрд долларов. Технологическими партнерами выступают NVIDIA и Firebird AI.

Главными темами обсуждения стали энергообеспечение, инженерная инфраструктура, технологическая готовность площадки и соблюдение графика строительства.

Жаслан Мадиев отметил стратегическое значение проекта для развития национальной инфраструктуры искусственного интеллекта.

«Сегодня искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов экономического роста и технологической конкурентоспособности государств. Но для развития ИИ необходима соответствующая инфраструктура — вычислительные мощности, надежная энергетика и современные центры обработки данных. Data Center Valley — это стратегический проект, который позволит Казахстану занять собственное место на глобальной карте искусственного интеллекта. Наша задача — создать условия, при которых международные технологические компании будут не просто пользоваться инфраструктурой Казахстана, а развивать здесь свои проекты, инвестировать и формировать новые компетенции», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Проект реализуется совместно с международными технологическими партнерами, среди которых NVIDIA и Firebird AI. Он предусматривает создание высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры на базе передовых графических процессоров для обучения и эксплуатации моделей искусственного интеллекта.

Ожидается, что совокупный объем инвестиций в развитие проекта составит порядка 5 млрд долларов США.

Багдат Мусин подчеркнул, что реализация Data Center Valley открывает для Казахстана принципиально новые возможности в глобальной цифровой экономике.

«Долгое время Казахстан рассматривали прежде всего как страну с богатыми природными ресурсами. Сегодня у нас появляется возможность превратить доступную энергию в новый экспортный продукт — вычислительные мощности. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит обслуживать крупнейшие мировые ИИ-системы непосредственно с территории Казахстана. Самое важное, что это уже не просто концепция: мощности первой фазы полностью зарезервированы, есть международные партнеры и конкретные инвестиционные обязательства. Наша цель — сделать Казахстан одним из ключевых центров мировой ИИ-инфраструктуры», — заявил Багдат Мусин.

Конкурентное преимущество Data Center Valley — доступ к электроэнергии по тарифу от 2,5 цента США за кВт/ч, что делает площадку привлекательной для энергоемких вычислительных систем. Кроме того, проект предусматривает современные технологии охлаждения, повышение энергоэффективности и соблюдение экологических стандартов.

Представители государственных органов и руководство проекта обсудили дальнейшие этапы строительства, развитие необходимой инфраструктуры и работу по привлечению международных инвесторов.

Запуск Data Center Valley даст Казахстану вычислительные мощности для работы международных ИИ-компаний, а стране — новые технологические отрасли и рабочие места для квалифицированных специалистов. Проект также расширит присутствие Казахстана на международном рынке цифровых услуг.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.