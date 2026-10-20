Kcell реорганизует компанию в связи с поглощением «дочки»

Kcell хочет провести добровольную реорганизацию в связи с присоединением к ней KazNet Media. Эта компания входит в структуру Kcell с 2016 года.

Kcell анонсировала проведение собрания акционеров 17 октября. Оно должно состояться в очном формате в Алматы. Совет директоров оператора вынес на голосование вопрос о добровольной реорганизации АО «Кселл» в форме присоединения KazNet Media (КазНет Медиа) к компании, передает Курсив.

KazNet Media, специализирующаяся на разработке и тестировании программного кода, уже является «дочкой» Kcell. Таким образом, речь фактически идет о присоединении дочерней структуры к головной компании.

KazNet Media стала частью Kcell в 2016 году. Годом ранее было подписано соглашение о покупке 100% доли в KazNet Media у шведской TeliaSonera, которая в тот период являлась мажоритарным акционером самой Kcell.

По условиям сделки, покупка должна была состояться в два транша, а ее общая сумма оценивалась максимум в $70 млн. KazNet Media принадлежали провайдеры связи «Аксоран» и «Инстафон», работавший под брендами Diji и Instafon. Ключевым активом компании, ради которого Kcell приобрела ее, были частоты, которые могли использоваться для предоставления услуг LTE, то есть 4G.

В итоге Kcell приобрела компанию на условиях погашения займа «Аксоран» перед TeliaSonera. Выплаты производились в два транша: $5 млн основного долга и $369 тыс. начисленных процентов.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.